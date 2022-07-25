ВСУ "приземлили" вражеский вертолет стоимостью 16 млн долларов

Вертолет оккупантов / 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада

Сичеславские десантники сбили вражеский вертолет Ka-52 выстрелом из ПЗРК "Игла".

Как сообщается в Facebook 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, стоимость российского вертолета составляет 16 млн долларов.

"Это новейшая единица российской боевой авиации, которая выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - пишет пресс-служба бригады.

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Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

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Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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