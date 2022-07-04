Украинская авиация мощно ударила по позициям оккупантов: россиян атаковать сразу четыре вертолета

Украинские Ми-8 один за другим ударяли по позициям российских военных.
Украинские военные мастерски уничтожают позиции российских военных, которых направил на войну в Украину Владимир Путин после того, как сам ее развязал. Сразу четыре украинских вертолета мощно ударили по позициям оккупантов. Об этом заявил журналист Роман Бочкала.
Практически одновременно вертолеты Ми-8 нанесли огневое поражение.
"Сразу 4 вертолета Ми-8 ПС ВСУ наносят огневое поражение по оккупантам", - написал Роман Бочкала.
Вертолеты один за другим подлетели к цели и ударили по ним.
Пока неизвестно, на каком именно направлении оккупанты понесли такие потери от обстрела.
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Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.
Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.
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