Украинская авиация мощно ударила по позициям оккупантов: россиян атаковать сразу четыре вертолета

Украинская авиация лупит по позициям врага / na.mil.gov.ua, Скриншот

Украинские военные мастерски уничтожают позиции российских военных, которых направил на войну в Украину Владимир Путин после того, как сам ее развязал. Сразу четыре украинских вертолета мощно ударили по позициям оккупантов. Об этом заявил журналист Роман Бочкала.

Практически одновременно вертолеты Ми-8 нанесли огневое поражение.

"Сразу 4 вертолета Ми-8 ПС ВСУ наносят огневое поражение по оккупантам", - написал Роман Бочкала.

Вертолеты один за другим подлетели к цели и ударили по ним.

Пока неизвестно, на каком именно направлении оккупанты понесли такие потери от обстрела.

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Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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