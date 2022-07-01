Ответка ВСУ под Лисичанском: авиация накрыла позиции оккупантов РФ

Су-25 ВСУ / УНИАН

За минувшие сутки штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м Вооруженных сил Украины нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении.

Об этом идет речь в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что ВС ВСУ наносили удары на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска.

"Удары наших летчиков помешали продвижению оккупантов нескольких важных направлениях. Поражены логистические центры врага, пункты обеспечения топливом, боевая бронированная техника и живая сила, - добавили в ВС ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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