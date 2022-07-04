ВСУ изрядно потрепали врага: уничтожили почти полсотни оккупантов и станцию разведки

Украинские защитники с помощью авиации ударили по двум складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины.
В Николаевской области украинские военные заставили оккупантов серьезно понервничать. Наши защитники уничтожили почти полсотни оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Также украинские военные уничтожили бронированную технику, станцию радиоэлектронной разведки и боеприпасы.
Оккупанты пытались разведать позиции ВСУ в Херсонской области. Для этого они запустили беспилотник "Орлан-10". Украинские защитники быстро его обнаружили и уничтожили.
ВСУ ударили по двум складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины. Это удалось сделать с помощью авиации. Уже подтверждена информация о том, что один склад ликвидирован.
"За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 рашистов, 2 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б2, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники", — сообщили в ОК "Юг".
Читайте такжеВзрывы в Чернобаевке: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов
Смотрите онлайн новости Николаева
Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.
Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.
Другие новости:
- "Ждем ответочку": морпехи ВСУ уничтожили Стугной танк РФ
- В Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть и обвинили в этом ВСУ
- Нанесли более 30 ударов: ВСУ уничтожили базу оккупантов в Мелитополе