ВСУ изрядно потрепали врага: уничтожили почти полсотни оккупантов и станцию разведки

ВСУ покрошили позиции оккупантов на Николаевщине / коллаж фото УНИАН

В Николаевской области украинские военные заставили оккупантов серьезно понервничать. Наши защитники уничтожили почти полсотни оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Также украинские военные уничтожили бронированную технику, станцию радиоэлектронной разведки и боеприпасы.

Оккупанты пытались разведать позиции ВСУ в Херсонской области. Для этого они запустили беспилотник "Орлан-10". Украинские защитники быстро его обнаружили и уничтожили.

ВСУ ударили по двум складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины. Это удалось сделать с помощью авиации. Уже подтверждена информация о том, что один склад ликвидирован.

"За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 рашистов, 2 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б2, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники", — сообщили в ОК "Юг".

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Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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