"Это просто энциклопедия идиотизма": Арестович озвучил вторую стратегическую ошибку РФ в войне

Арестович озвучил вторую стратегическую ошибку РФ в войне / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Российские войска совершили вторую стратегическую ошибку в войне против Украины, поскольку уже неделю перебрасывают свои силы на западный берег Днепра (в тщетной попытке удержать временно оккупированный Херсон). Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российской оппозиционеркой Юлией Латыниной.

"Это просто энциклопедия идиотизма. Я неплохо знаю военную историю, при чем в деталях, и я вспомнить не могу, чтобы какая-нибудь армия такое исполняла — то, что исполняет российская армия в этом конфликте. Им всем предстоит убедиться в ближайшее время, что с такой тактикой и стратегией, с такими командирами и с таким вооружением и военной техникой им из-под Воронежа не нужно было выдвигаться, а не то, что пытаться решать стратегические задачи по захвату крупнейшей европейской страны", — отметил он.

Арестович отметил, что россияне уже неделю перебрасывают свои войска на западный берег Днепра, пытаясь удержать Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить за время полномасштабного вторжения.

"Потеря Херсона для российской армии – зрада неконтролируемого масштаба. Поэтому они не могут не перекидывать туда войска. Проблема для них в том, что это осуществляется через полтора моста, которые находятся под огневым контролем ВСУ. Как в одну сторону, так и в другую. Поскольку свежих сил им неоткуда взять, они эти силы и средства снимают с других направлений. Там мы их и похороним", – подытожил он.

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Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что украинские бойцы начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие в Украину должно поступать постоянно. Это необходимо для того, чтобы процесс деоккупации захваченных россиянами территорий Украины ускорился.

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