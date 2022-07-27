"Россия должна бояться слова "Украина": в ОП раскрыли секрет быстрой деоккупации территорий

Деоккупация Украины продолжается, сказал Михаил Подоляк / Фото УНИАН, ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие в Украину должно поступать постоянно. Это необходимо для того, чтобы процесс деоккупации захваченных россиянами территорий Украины ускорился.

"Если оружие будет расти, все будет выглядеть более масштабно. Не один населенный пункт, а сразу 10. Не 100-200 погибших россиян, а 1000. Все эти маленькие вещи будут характеризовать процедуру освобождения Украины от оккупантов", — сказал Подоляк в эфире 24 канала.

Советник главы ОП считает, что у россиян важно вызвать эмоцию, они должны ощущать страх, панику и быть деморализованы.

"У российского общества нет понимания, что они делают в Украине. Но паника – это очень хороший шаг к бунту", – пояснил он.

Если у Украины будет оружие, способное давать "эффектные результаты", тогда пропаганда РФ будет говорить о потерях в Украине и тем самым деморализовать россиян.

"Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида, и не могли думать ни о чем другом, кроме бояться", — резюмировал Подоляк.

Как срообщал Главред, на Юге Украины ВСУ окончательно зачистили от захватчиков село Андреевка и закрепились в населенном пункте Лозовое.

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Когда закончится война в Украине

Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин готов к переговорам с Украиной или по крайней мере делает вид, что готов. Армия РФ уже не может продолжать войну против нашей страны. России нужна оперативная пауза. После этого Кремль продолжит наступление.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что об окончании войны говорить пока рано. По его словам, горячая фаза войны в Украине может продлиться до конца года.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что уже в ближайшее время Вооруженные силы Украины будут диктовать правила на поле боя, а весной 2023 года российские оккупанты уйдут с украинских земель.

В свою очередь, мариупольский мэр Вадим Бойченко заявил, что силы обороны Украины могут освободить оккупированный Россией Мариуполь ориентировочно в декабре 2022-январе 2023 года. После этого запустят постепенное восстановление города. Ожидается, что за 10 лет можно будет восстановить половину Мариуполя. На реализацию задачи планируют привлечь 14 миллиардов евро.

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