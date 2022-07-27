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Армия Украины в декабре 2022-январе 2023 года может освободить Мариуполь – мэр

27 июля 2022, 08:19

Власти Мариуполя планируют восстановить половину города в течение 10 лет, сказал Вадим Бойченко.

Мариуполь ВСУ
Восстановление Мариуполя начнется после того, как силы обороны Украины вернут город под контроль Киева - Бойченко / Коллаж Мариупольский горсовет, Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины могут освободить оккупированный Россией Мариуполь ориентировочно в декабре 2022-январе 2023 года. После этого запустят постепенное восстановление города. Ожидается, что за 10 лет можно будет восстановить половину Мариуполя. На реализацию задачи планируют привлечь 14 миллиардов евро. Об этом заявил мариупольский мэр Вадим Бойченко.

В интервью Буквы он рассказал о том, что ВСУ могут деблокировать и освободить захваченный Мариуполь в декабре-январе. Потом местные власти вернутся в город, будет проводиться работа по оценке разрушений и дальнейшем восстановлении города.

Читайте также"Жизнь на паузе": жена томящегося в плену защитника Мариуполя рассказала их щемящую историюПо его словам, половину Мариуполя планируют отстроить в течение 10 лет, для такой цели планируется привлечь около 14 миллиардов евро.

"Когда наши ребята, а это будет в декабре-январе, деблокируют и освободят Мариуполь, мы отправляемся в город непосредственно и с экспертами дадим оценку разрушениям и пошагово восстанавливаем. Запланировали мы так, что через 10 лет мы отстроим пол города, стоимость этого составит ориентировочно 14 миллиардов евро", - подчеркнул Вадим Бойченко.

Война в Мариуполе

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. На следующий день, 25 февраля, в Мариуполе Донецкой области начались бои. Силы обороны Украины 2 марта оказались в окружении, оккупанты взяли город в блокаду.

Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии после 20 мая, когда защитники Азовстали вышли с металлургического комбината. Они попали в плен.

3 июня мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе разрушено 95% всех многоэтажек. Половину из них уничтожено полностью. В городе гуманитарная катастрофа.

29 июня в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали об освобождении из плена 144 украинских военных. В их числе 95 защитников Азовстали.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 26 июля заявил, что в городе присутствует угроза возникновения инфекционных заболеваний. Российские оккупанты набирают воду из открытых водоемов и называют ее питьевой и очищенной. Есть риск дезинтерии.

"Простым языком: воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), вода смешана с фекальным веществом. Такая вода является угрозой и предпосылкой возникновения инфекционных болезней, в частности дизентерии", - подчеркнул Андрющенко.

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