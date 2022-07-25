Когда закончится война: Виталий Ким рассказал детали

Украина сначала должна вернуть территории, оккупированные РФ после 24 февраля / УНИАН, Главред

Горячая фаза войны в Украине может продлиться до конца года. Такое предположение в интервью Главреду высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Команда была до конца года, вот и я буду верить, что до конца года у нас закончится острая фаза", - сказал он.

При этом, подчеркнул Ким, об окончании войны говорить пока рано.

"Каждый может по-своему считать войну законченной. Кто-то считает, что война закончится, когда вернутся территории до 24 февраля, кто-то считает, что когда вернутся территории до 1991 года, кто-то - что война закончится, когда умрет Путин. А кто-то считает, что смерти Путина мало и еще Россия должна развалится. Я не знаю, кто как считает, но для меня война закончится, когда подписывается мирное соглашение либо акт о капитуляции. Поэтому как оно закончится я не знаю - у меня задача работать здесь и сейчас для нашей победы. И давайте обсуждать войну, конец войны и победу частями - давайте есть собаку по частям. То есть вначале до 24 февраля, а дальше - посмотрим", - сказал Ким.

Ранее Главред писал, что война в Украине будет длиться до смерти Путина.

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