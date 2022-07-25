Я верю, что до конца года острая фаза войны закончится - Виталий Ким

Освобождение Херсона уже идет, но оно движется постепенно - Виталий Ким / УНИАН, Главред

За последние две недели российские войска едва ли не каждый день с особой жестокостью обстреливают Николаев, терроризируя местных жителей. Как следствие, город выживает в тяжелейших условиях.

В интервью Главреду глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о причинах обстрела Россией Николаева, вероятности наступления российской армии на Одессу, сроках окончания войны в Украине и о том, как могут развиваться дальнейшие отношения Украины и России.

В последнее время армия РФ стала активно обстреливать Николаев. Как вы считаете, почему Россия это делает? У нее есть какая-то цель в отношении Николаева или это элемент террора горожан?

Это первый и второй вариант. Потому что террор - это излюбленный инструмент россиян в принуждении к переговорам. Цель у них тоже есть - у них нет успехов на южном фронте, на Херсонском направлении, они отступают, теряют позиции, ВСУ их поджимает. Им надо показывать картинку, что здесь они тоже поражают какие-то цели и сопротивляются. Но поскольку с военными ничего поделать не могут, стреляют по гражданским целям и по городу.

Насколько сейчас город разрушен? Ранее вы говорили, что ущерб колоссальный. Как вы сейчас можете его оценить?

Скажем так - мы много чиним и много ракет попали мимо зданий. Вижу в новостях, что Николаев - третий после Изюма и Мелитополя по количеству ракетных обстрелов. При этом разрушений много, но сказать, что город уничтожили или существенно повредили, я не могу.

В одном из интервью вы говорили, что из-за обстрелов не представлялось возможным организовать подачу питьевой воды в Николаеве. Какая сейчас ситуация - удалось ли как-то эту проблему решить? Ведь насколько я поняла, была только техническая вода.

Технологически питьевую воду мы пока подать не можем - ее недостаточно с точки зрения обеспечения водой всего города одновременно. Но питьевая вода у нас есть - мы ее развозим и работаем над тем, чтобы ее включить централизованно. Но самый простой способ - освобождение Херсонской области и подключение к водопроводу из реки Днепр.

Кстати, как вы оцениваете в ближайшее время возвращение Херсона под контроль?

Положительно оцениваю эту возможность.

Я имею в виду, возможно ли это сделать в ближайшее время?

Это уже происходит и не один день. Просто не по взмаху волшебной палочки, а постепенно.

На днях вы заявили, что собираетесь закрыть город на несколько дней для зачистки от диверсионных групп. С ваших слов я поняла, что есть небольшая вероятность (около 10 процентов, как вы заявляли) наступления на Николаев, поможет ли это сдержать вероятное наступление? Для чего это делается?

Это делается совместно с военными, чтобы провести "отработку" возможной защиты - и военные, и полиция, и Нацгвардия, и облварта. То есть кроме того, что мы будем ловить диверсантов, мы еще и отработаем навыки тех людей, которые стоят и охраняют город.

Читайте такжеУкраине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – СунгуровскийС Николаевом, в принципе, понятно. А есть ли риски наступления на Одессу? Может ли Россия на это пойти?

Для того, чтобы напасть на Одессу, нужно сделать очень много шагов. И пока они находятся в отступлении, говорить о возможном наступлении на Одессу незачем. Это очень долгий процесс накопления ресурсов, продвижения, занятия рубежей. Раньше я говорил, что в ближайшие три четыре-недели точно нет, но сейчас, наверное, месяца два до того, чтобы это стало реальной угрозой Одессе. Пока это не просматривается - отрицательная угроза Одессе растет.

По поводу контрнаступления на юге в целом. Сейчас мы видим его на некоторых участках у Херсона. Когда и при каких условиях его можно будет провести на всем юге?

Я не могу это комментировать. Все возможно, но есть нюансы.

Как вы относитесь к предложениям о подрыве Крымского моста? Может ли этот удар произойти в обозримой перспективе?

Я не готов сказать - не знаю. Если это будет нужно с точки зрения военной и это будет необходимо для реализации какого-то из военных сценариев - то, значит, надо. У нас идет война и тут все методы хороши. Мы на него никак не влияем - если по этому мосту русские мужественно сбегут по "акту доброй воли" в Россию - то пусть по мосту и едут. И мост за собой туда забирают.

Если говорить о Путине - что им движет - почему он начал все это, если на протяжении полугода видно, что то, чего он хотел, у него не получается?

Это сложный вопрос - залезть в голову другому человеку и сказать, почему он принял то или иное решение. Он принял это решение в соответствии со своим окружением опытом и мировоззрением. Что ему нанесли в уши спецслужбы и те, с кем он общается и почему он решил, что это возможно - наверное, он и сам себе такой вопрос задает. Я думаю потому, что его обманули - он поверил в сказку, которую ему положили на стол. Собственно поэтому он и принял такое решение. В ином случае, если бы он понимал результат, то его бы не принял - лучше бы готовился или принимал бы другое решение. Так что, думаю, его обманули, но он хотел быть обманутым, потому что у него были (и есть) имперские замашки.

Читайте такжеВойна в Украине будет долгой, уход Путина ничего не изменит - Илия КусаС учетом того, как все продвигается в Украине и явно не пользу России, готов ли он будет остановиться? И что вообще может заставить его это сделать?

Как в анекдоте - я же не настоящий сварщик. Я не Путин и не могу рассказывать, что он думает и что он будет делать. Я могу отвечать за себя и регион.

Тем не менее, как вы считаете, возможно ли это - что Путин в какой-то момент остановится? Понятно, что все свои войска он не выведет, но все-таки.

Я не готов отвечать на вопрос с вариантами ответов "возможно" или нет. С возможностью 50\50.

По вашему мнению, как долго может продлиться горячая фаза войны и война в целом? Как надолго она может растянуться - есть ли у вас какие-то внутренние ощущения?

Команда была до конца года, вот и я буду верить, что до конца года у нас закончится острая фаза.

А война в целом?

Как только победим, так сразу война и закончится.

Логично.

Каждый может по-своему считать войну законченной. Кто-то считает, что война закончится, когда вернутся территории до 24 февраля, кто-то считает, что когда вернутся территории до 1991 года, кто-то - что война закончится, когда умрет Путин. А кто-то считает, что смерти Путина мало и еще Россия должна развалится. Я не знаю, кто как считает, но для меня война закончится, когда подписывается мирное соглашение либо акт о капитуляции. Поэтому как оно закончится я не знаю - у меня задача работать здесь и сейчас для нашей победы. И давайте обсуждать войну, конец войны и победу частями - давайте есть собаку по частям. То есть вначале до 24 февраля, а дальше - посмотрим.

То есть вы допускаете вероятность мирного соглашения как соглашения, которое на время остановит хотя бы горячую фазу - я правильно вас поняла?

Любая война заканчивается соглашениями - либо мирным, либо капитуляцией. То есть всего два варианта. Конечно, из двух вариантов один может быть.

Читайте такжеЕсли Украина вернет себе Херсон, боевые действия будут прекращены - Олег СоскинЯ имею в виду в ближайшее время, чтобы на какой-то период не то, чтобы заморозить войну, ведь наши ВСУ на это не настроены.

Настроены по-разному. Это решение будет принимать Верховный Главнокомандующий, опираясь на мнение народа. Лично мое мнение - это возможно, но на условиях Украины.

Какими вы видите дальнейшие отношения Украины с Россией? Есть ли шансы повторения нынешних событий через 15-20 лет?

Это будет зависеть от течения самой войны. Если мы будем говорить о таких событиях, которые возможны, когда отступят со стороны Херсонской области и всплывут такие же случаи, как Буча, то вероятность того, что мы с кем-то помиримся, сильно падает. Если мы говорим о количестве жертв и раненых с обеих сторон, о том, что семьи потеряли близких - это будет влиять на общее мнение о том, что мы дальше делаем. Вопрос вероятности - средняя температура по палате. В середине пути это невозможно оценить, потому что любое триггерное событие может надолго отбросить мирные отношения с россиянами. Я думаю, что минимум одно-два поколения не будут мириться - рвутся все связи, ментальные и родственные, с Россией.