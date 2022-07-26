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Путин готов к переговорам с Украиной: Жданов назвал причину и объяснил, в чем план РФ

26 июля 2022, 13:36

Российская армия истощена. У Украины же сейчас больше сил и возможностей даже при том небольшом объеме поставок техники и вооружения, который есть на сегодня.

Путин, война
Путин готов к переговорам с Украиной, считает Олег Жданов / Коллаж УНИАН, Reuters

Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин готов к переговорам с Украиной или по крайней мере делает вид, что готов. Армия РФ уже не может продолжать войну против Украины.

Как сказал эксперт в комментарии ТСН, России нужна оперативная пауза. После этого Кремль продолжит наступление.

"Сейчас со всех углов уже звучит, все российские лоббисты подняты по всему миру, все пытаются убедить, что нужно садиться за стол переговоров. Они хотят перемирия". Почему? Потому что российская армия истощена, резерва нет, им нужна пауза, чтобы перегруппироваться, чтобы собрать резерв и затем возобновить наступление. То, что они его восстановят, здесь можно даже не сомневаться", - сказал Жданов.

При этом военный эксперт считает, что у Украины же сейчас больше сил и возможностей даже при том небольшом объеме поставок техники и вооружения, который есть на сегодня.

"Но мы можем не прекращать ведение боевых действий и использовать это истощение российской армии в собственную пользу", - считает Жданов.

Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

Другие новости:

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