Российские войска полностью уйдут из Украины весной 2023 года - военный эксперт

Весной 2023 года Россия вынуждена будет уходить с украинских земель / Фото УНИАН

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что уже в ближайшее время Вооруженные силы Украины будут диктовать правила на поле боя, а весной 2023 года российские оккупанты уйдут с украинских земель.

По его словам, война в Украине переходит в ту фазу, когда Россия не сможет достичь никаких стратегических и оперативных целей, а тактические успехи будут очень незначительными. Тем временем ВСУ готовят контрнаступательную операцию на юге страны, а также сдерживают оккупантов на Донбассе.

"Украинская армия сейчас приближается к тому рубежу, когда она уже будет диктовать правила на поле боя", - сказал Самусь в эфире проекта FreeДом.

Он уверен, что президент РФ Владимир Путин будет пытаться "заморозить" войну и перенести ее на следующий год.

"Очевидно, Россия вовсю будет создавать энергетический кризис для того, чтобы в Германии наступил экономический коллапс, потому что экономика базируется на энергетике", - считает военный эксперт.

Самусь добавил, что весной 2023 года Россия вынуждена будет уходить с украинских земель, в том числе и из Крыма. При этом заявления об окончании так называемой "специальной военной операции" не будет, но боевые действия постепенно перенесутся на территорию Российской Федерации.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин готов к переговорам с Украиной или по крайней мере делает вид, что готов. Армия РФ уже не может продолжать войну против Украины. России нужна оперативная пауза. После этого Кремль продолжит наступление.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что об окончании войны говорить пока рано. По его словам, горячая фаза войны в Украине может продлиться до конца года.

Другие новости: