"Все полетит, начнет стрелять – это не о нас": Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ

ВСУ будут аккуратно уничтожать все российские войска, сказал Алексей Арестович / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет напоминать стиль войны НАТО. Решающую роль сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация.

По его словам, в каком-то смысле контрнаступление на юге Украины уже продолжается.

"ВСУ будут аккуратно уничтожать все российские войска. При этом все будет продолжаться по принципу: "сверху-вниз": оперативный, оперативно-тактический и тактический уровни. Решающую роль здесь сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация. Мы добьемся того, чтобы оккупантам нечем было оказать сопротивление: ни стрелять, ни получать команды от руководства, ни осуществлять системы обороны", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live 27 июля.

Советник главы ОП также объяснил, как будут действовать защитники Украины.

"История, когда все полетит, начнет стрелять – в нашем случае это не сработает. Это значит положить много пехоты, техники – мы так не воюем", — сказал Арестович.

По его словам, контрнаступление ВСУ будет напоминать стиль войны НАТО.

"Это еще не стиль НАТО, потому что они могли бы просто все снести дальнобойными средствами, а потом добить то, что осталось, но уже ближе к этому. Наша задача, чтобы пехота столкнулась с отрезанными от связи и оружия оккупантами", - добавил советник главы ОП.

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Как сообщал Главред, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что украинские бойцы начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие в Украину должно поступать постоянно. Это необходимо для того, чтобы процесс деоккупации захваченных россиянами территорий Украины ускорился.

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