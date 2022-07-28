УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Все полетит, начнет стрелять – это не о нас": Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ

28 июля 2022, 07:17

В каком-то смысле контрнаступление на юге Украины уже продолжается. Решающую роль сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация.

Алексей Арестович
ВСУ будут аккуратно уничтожать все российские войска, сказал Алексей Арестович / Фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет напоминать стиль войны НАТО. Решающую роль сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация.

По его словам, в каком-то смысле контрнаступление на юге Украины уже продолжается.

"ВСУ будут аккуратно уничтожать все российские войска. При этом все будет продолжаться по принципу: "сверху-вниз": оперативный, оперативно-тактический и тактический уровни. Решающую роль здесь сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация. Мы добьемся того, чтобы оккупантам нечем было оказать сопротивление: ни стрелять, ни получать команды от руководства, ни осуществлять системы обороны", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live 27 июля.

Советник главы ОП также объяснил, как будут действовать защитники Украины.

"История, когда все полетит, начнет стрелять – в нашем случае это не сработает. Это значит положить много пехоты, техники – мы так не воюем", — сказал Арестович.

По его словам, контрнаступление ВСУ будет напоминать стиль войны НАТО.

"Это еще не стиль НАТО, потому что они могли бы просто все снести дальнобойными средствами, а потом добить то, что осталось, но уже ближе к этому. Наша задача, чтобы пехота столкнулась с отрезанными от связи и оружия оккупантами", - добавил советник главы ОП.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Как сообщал Главред, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что украинские бойцы начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие в Украину должно поступать постоянно. Это необходимо для того, чтобы процесс деоккупации захваченных россиянами территорий Украины ускорился.

Другие новости:

война в Украине НАТО Алексей Арестович новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:17

"Все полетит, начнет стрелять – это не о нас": Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ

07:00

ВСУ зайдут в Крым, никакой дипломатии не будет – бывший спикер Генштаба СелезневВидео

06:58

Ответ "бедненького" русского из "голодной" Европымнение

06:51

Войска РФ смогут атаковать только два города Украины, потом наступление заглохнет - ISWВидео

06:27

Лекарство для россиян есть только одно: военное поражениемнение

Реклама
06:03

"Россия на коленях будет просить остановить войну": астролог рассказал, когда Украина вернет ХерсонВидео

05:24

Яблоки: в чем их польза, вред, сколько можно съесть

04:40

Как выбрать правильные макароны: польза и вред изделий из пшеницы

04:07

"Возвращайся в постель, крошка": 49-летняя Хайди Клум ослепила Сеть полным обнажением

03:47

Любители пива живут дольше: пить пенное советуют каждый день, но не всем

03:41

Росомаха сильно сдал: болеющий раком Хью Джекман напугал фанатов изнуренным видом

03:20

"Кровавый ужас ждет в августе": астролог назвала два города Украины, которые ждет "пепел"Видео

03:15

Военный эксперт дал прогноз по поводу того, как будет выглядеть контрнаступление ВСУ

02:51

Иракли Макацария похвастался идеальной фигурой 20-летней жены во время медового месяца

02:45

Невероятно вкусный кофе: как правильно сварить напиток в турке по-восточному

02:10

В Украину ворвется пекло в сентябре: синоптики предупредили о 40-градусной жаре осеньюВидео

01:46

Волочкова обзавидуется: победительница шоу Холостяк показала головокружительный шпагат на весу

01:41

Астролог назвал лучшее время для свержения ПутинаВидео

01:00

"Надо выпороть хорошенько": Максиму Галкину в РФ угрожают телесными увечьями за поддержку Украины

00:51

Приметы на 28 июля: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь успехВидео

Реклама
00:47

Гороскоп на сегодня 28 июля 2022: Ракам – расставание, Львам – подарки судьбы, Водолеям – завистьВидео

27 июля, среда
23:55

Африканская жара или мощные ливни: какой погодой порадует августВидео

23:28

"Посадили на очень токсичный препарат": тяжелобольная Тышкевич поделилась неутешительными новостями

23:27

Бантик на ядерной бомбе: российский художник изобразил Лаврова с ракетой вместо детородного органа

23:26

Стратегическая ошибка: Арестович поведал о новых планах россиянВидео

23:13

Звезда "Мумии" набрал 270 кг. Шокирующие фото

23:06

"Мы их сломаем": Зеленский прокомментировал разрушение Антоновского мостаВидео

22:40

На крейсере "Москва" погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ - СМИВидео

22:30

Ужас и страдания: Путин пытается держать в заложниках весь мир - МИД БританииВидео

22:25

Лорак отдыхает: новая пассия бывшего мужа певицы показала сочное тело в кричащем купальнике

21:48

В МИД Украины разнесли заявление Лаврова о "готовности" России к переговорамВидео

21:44

В порядке похмельного бреда: Медведев растекся в пустозвонных мечтах о распаде Украины

21:34

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

21:20

"Меня это волнует": Зеленский поделился, чего ожидает от нового премьера БританииВидео

21:17

Русские оккупанты могли потерять в Украине до 125 тысяч человек - The Economist

20:37

"Рука не дрогнет": Данилов пригрозил РФ деколонизацией и не исключил ответных ударовВидео

20:31

Военный эксперт пояснил, почему украинцы не имеют права впадать в иллюзии насчет русских оккупантов

20:22

Соблазнительность и патриотизм: Надя Дорофеева побаловала фанатов чувственным фото в бикини

20:11

В ожесточенных боях под Бахмутом погиб талантливый журналист

19:48

Угрожают Украине, но хотят переговоров: политолог объяснил, почему Путин и Кремль впадают в истерику

Реклама
19:38

Украину накроют сильнейшие грозы и ливни: синоптики рассказали, какие области будут "утопать"Видео

19:36

Россия должна выплатить по миллиону каждому украинцу - полковник ВСУВидео

19:31

Путин живет на смертельном сквознякемнение

19:30

Германия наконец-то одобрила продажу Украине САУ Panzerhaubitze 2000

19:00

Защищал наше небо: на войне погиб 28-летний летчик Герой УкраиныВидео

18:34

Эстония на 5 лет запретила въезд группе "Руки вверх": Захарова выругалась с пеной у рта

18:06

"ВСУ продвигаются": Виталий Ким назвал сроки уничтожения ракетных установок оккупантовВидео

17:56

Финансовый код по дате рождения: как рассчитать, правильно расшифровать и эффективно использовать

17:36

Вайкуле с платком на голове обратилась к поклонникам после слухов о рецидиве рака

17:26

Маникюр для женщин за 50: 4 простых фокуса, чтобы выглядеть моложе и радоваться

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять