"Все полетит, начнет стрелять – это не о нас": Арестович рассказал о контрнаступлении ВСУ

В каком-то смысле контрнаступление на юге Украины уже продолжается. Решающую роль сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет напоминать стиль войны НАТО. Решающую роль сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация.
По его словам, в каком-то смысле контрнаступление на юге Украины уже продолжается.
"ВСУ будут аккуратно уничтожать все российские войска. При этом все будет продолжаться по принципу: "сверху-вниз": оперативный, оперативно-тактический и тактический уровни. Решающую роль здесь сыграет дальнобойная артиллерия, ракетные системы, авиация. Мы добьемся того, чтобы оккупантам нечем было оказать сопротивление: ни стрелять, ни получать команды от руководства, ни осуществлять системы обороны", — сказал Арестович в эфире Фейгин Live 27 июля.
Советник главы ОП также объяснил, как будут действовать защитники Украины.
"История, когда все полетит, начнет стрелять – в нашем случае это не сработает. Это значит положить много пехоты, техники – мы так не воюем", — сказал Арестович.
По его словам, контрнаступление ВСУ будет напоминать стиль войны НАТО.
"Это еще не стиль НАТО, потому что они могли бы просто все снести дальнобойными средствами, а потом добить то, что осталось, но уже ближе к этому. Наша задача, чтобы пехота столкнулась с отрезанными от связи и оружия оккупантами", - добавил советник главы ОП.
Смотрите новости Херсона онлайн:
Как сообщал Главред, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что украинские бойцы начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области.
Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие в Украину должно поступать постоянно. Это необходимо для того, чтобы процесс деоккупации захваченных россиянами территорий Украины ускорился.
Другие новости:
- "Путин съест всех": Уоллес призвал страны отказаться от "нейтралитета" в войне РФ против Украины
- "Должны понять, почему их ненавидят": в Турции поляки побили россиян из-за поддержки войны в Украине
- Военный эксперт пояснил, при каких условиях ВСУ добьются перелома в войне