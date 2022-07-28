Военный эксперт дал прогноз по поводу того, как будет выглядеть контрнаступление ВСУ

Как говорит эксперт, ситуация заставит оккупантов уйти от Херсона. Здесь как раз будет играть роль не количество украинских бойцов, а качество, уточнил эксперт.
Грядущее контрнаступление ВСУ тактически точно не будет похоже на то, как воюют русские оккупанты. Об этом в комментарии 24 каналу заявил известный военный эксперт Денис Попович.
По его мнению, не стоит ожидать от ВСУ попыток массовых танковых прорывов либо концентрации артиллерийской работы на определенных участках фронта ‒ так, как это делают русские.
"Я думаю, что основной сценарий контрнаступления ВСУ как раз состоит в том, что мы будем бить по мостам, переправам, уничтожать склады и командные пункты", – сказал Попович.
Как говорит эксперт, такая ситуация заставит войска оккупантов уйти от Херсона. Здесь как раз будет играть роль не количество украинских бойцов, а качество, уточнил Попович.
По его словам, речь пойдет о точности использования ВСУ артиллерии, беспилотных систем и разведки.
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Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.
"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.
До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.
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