Военный эксперт дал прогноз по поводу того, как будет выглядеть контрнаступление ВСУ / скриншот из видео /УНИАН

Грядущее контрнаступление ВСУ тактически точно не будет похоже на то, как воюют русские оккупанты. Об этом в комментарии 24 каналу заявил известный военный эксперт Денис Попович.

По его мнению, не стоит ожидать от ВСУ попыток массовых танковых прорывов либо концентрации артиллерийской работы на определенных участках фронта ‒ так, как это делают русские.

"Я думаю, что основной сценарий контрнаступления ВСУ как раз состоит в том, что мы будем бить по мостам, переправам, уничтожать склады и командные пункты", – сказал Попович.

Как говорит эксперт, такая ситуация заставит войска оккупантов уйти от Херсона. Здесь как раз будет играть роль не количество украинских бойцов, а качество, уточнил Попович.

По его словам, речь пойдет о точности использования ВСУ артиллерии, беспилотных систем и разведки.

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Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

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