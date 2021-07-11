"Это ужас": Новую почту обвинили в уничтожении посылок на 2,8 тысяч долларов

Новую почту обвинили в порче содержимого посылок / Facebook/nova.poshta.official

Новую почту обвинили в порче содержимого посылок на 2,8 тысячи долларов во время пересылки.

Как рассказал в своем Facebook клиент компании Давид Хусайнов, 28 июня он заказал услугу курьерской доставки своему клиенту более 300 миниатюрных моделей самолетов.

По его слоавм, упаковку содержимого он производил сам, а при при вызове курьера и самому доставщику он обозначил хрупкость груза, поэтому на коробке необходимо оставить специальный стикер.

"Когда посылка пришла клиенту, оказалось, что ни на одной коробке (а их 62) нет стикеров хрупкое. Везли как попало, в итоге все самолеты разбились. Их общая стоимость 2800 у.е.! Даже некоторые коробки были продырявлены, куски бортников вырваны с мясом", – рассказал недовольный клиент.

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Заказчик отказался получать разбитый товар, а сам Хусейнов обратился с жалобой и потребовал компенсацию.

"Юротдел тянет резину, не спешит. Консультанты сами себе противоречат, ничего не знают сами ни о процедуре написания претензий, ни о заказе возврата. Еле смог получить компетентную информацию с третьей попытки! Это ужас! После такого вообще нет желания связываться с НП!" – резюмирует мужчина.

/ Facebook/nova.poshta.official

Хусайнов отметил, что уже уже более 2,5 лет отправляет такие посылки – и хотя такую большую партию он отправил впервые, прежде модели бились только в редких случаях.

/ Facebook/nova.poshta.official

"Очень жаль, что произошел такой инцидент. Предоставьте, пожалуйста, номер накладной, чтобы мы могли разобраться в этой ситуации", – ответили ему на Новой почте.

Ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.