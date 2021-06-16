"Голос" развалился: депутаты создали новое объединение

По словам "раскольников", руководство фракции Голоса не представляет интересов даже половины партийцев, депутатов Верховной Рады и изменило своим избирателям.
Десять депутатов вышли из фракции партии Голос и создали отдельное объединение Справедливость. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила нардеп от Голоса Александра Устинова.
По ее словам, все вышедшие также требуют исключения Киры Рудык и Ярослава Железняка из руководства фракции Голоса.
"Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекло красную линию и изменило интересам своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, десять народных депутатов — а это половина парламентской фракции Голос — хотим заявить о создании отдельного объединения Справедливость", — отметила она.
По ее словам, фракции Голос уже пять месяцев как не существует в Верховной Раде.
"А ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады", — подчеркнула Устинова.
В объединение Справедливость вошли:
- Роман Лозинский,
- Андрей Шараскин,
- Юлия Клименко,
- Александра Устинова,
- Наталья Пипа,
- Ольга Стефанишина,
- Соломия Бобровская,
- Владимир Цабаль,
- Ярослав Юрчишин,
- Галина Васильченко.
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Напомним, 7 июня известный телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о том, что покидает ряды партии Голос.
Партия Голос отреагировала на намерение шоумена выйти из политсилы. В Голосе считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.
Также анонсирован выход из фракции и партии еще десяти парламентариев. Кроме того хотят исключить из рядов Голоса Киру Рудык.