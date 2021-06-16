"Голос" развалился: депутаты создали новое объединение

Фракция Голоса в Раде раскололась: депутаты создали новое объединение / УНИАН

Десять депутатов вышли из фракции партии Голос и создали отдельное объединение Справедливость. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила нардеп от Голоса Александра Устинова.

По ее словам, все вышедшие также требуют исключения Киры Рудык и Ярослава Железняка из руководства фракции Голоса.

"Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекло красную линию и изменило интересам своих избирателей и украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы, десять народных депутатов — а это половина парламентской фракции Голос — хотим заявить о создании отдельного объединения Справедливость", — отметила она.

По ее словам, фракции Голос уже пять месяцев как не существует в Верховной Раде.

"А ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады", — подчеркнула Устинова.

В объединение Справедливость вошли:

Роман Лозинский,

Андрей Шараскин,

Юлия Клименко,

Александра Устинова,

Наталья Пипа,

Ольга Стефанишина,

Соломия Бобровская,

Владимир Цабаль,

Ярослав Юрчишин,

Галина Васильченко.

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Напомним, 7 июня известный телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о том, что покидает ряды партии Голос.

Партия Голос отреагировала на намерение шоумена выйти из политсилы. В Голосе считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.

Также анонсирован выход из фракции и партии еще десяти парламентариев. Кроме того хотят исключить из рядов Голоса Киру Рудык.