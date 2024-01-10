Вернули ли 'Слуги народа' на доработку законопроект о мобилизации: ответ главы фракции

Решения по рассмотрению законопроекта о мобилизации будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашено военное командование и руководство Минобороны.

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В Украине активно обсуждают новый законопроект о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В среду, 10 января, парламентская фракция "Слуга народа" во время заседания якобы решила вернуть законопроект Кабмину о мобилизации на доработку. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Как я и говорил в таком виде его принимать нельзя. Посмотрим, не продавит ли это сейчас офис президента. Если так и произойдет, то новый проект должен подавать Президент, Верховный главнокомандующий, а не кто-либо другой", - отметил он.

Железняк прокомментировал "решение" фракции "Слуга народа" и сообщил, что решения коалиции об отзыве или внесении законопректа - нет.

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"Решения коалиции отозвать или вносить - нет. Из того, что я понял - там и обсуждение было среди лишь 15-20 депутатов, которые присутствовали в конце. Напомню, что решения принимаются в ОП. А они сейчас в Литве", - добавил он.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что решения по законопроектам будут обсуждаться на Согласительном совете.

"Все решения по рассмотрению законопроекта о мобилизации будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашено военное командование и руководство Министерства обороны. Также в ближайшее время будет информация по кадровым вопросам в комитетах Верховной Рады", - пояснил Арахамия.

Он также отметил, что в среду состоялось заседание фракции "Слуги народа". На нем обсудили текущую ситуации и определили план работы на ближайшие дни.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в Верховную Раду Украины внесли пять различных версий законопроекта об изменениях в систему мобилизации. Одна из версий является правительственной, а остальные – альтернативные.

Также нардеп Ярослав Железняк рассказал, что оборонный комитет Верховной Рады собирается проголосовать за правительственный законопроект о мобилизации 11 января. По словам народного депутата, его собираются принять в первом чтении.

Кроме этого, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации на первом чтении по рекомендациям Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

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