"Это как драться растопыренными пальцами": генерал объяснил, почему Путин провалил блицкриг в Украине

Одна из главных причин, по которой враг проиграл первую стратегическую наступательную операцию – это ошибки в управлении и логистическом обеспечении.
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, почему запланированный хозяином Кремля блицкриг в Украине провалился.
По его словам, одна из главных причин, по которой враг проиграл первую стратегическую наступательную операцию – это ошибки в управлении и логистическом обеспечении.
"Было множество группировок от армий, которые заходили в Украину, и всеми управлял генеральный штаб в Москве. Это неправильно. Это как драться растопыренными пальцами", - сказал Романенко в интервью изданию Obozrevatel.
В то же время проблемы с логистикой были связаны с тем, что группировкам армии РФ были "выданы боеприпасы, топливо и все остальное, чтобы те за неделю закончили решение всех вопросов".
"Но поскольку блицкриг сорвался и провалился, то дальнейшее обеспечение – топливом, продовольствием, боеприпасами – не осуществлялось. Логистика была неудовлетворительной", - отметил генерал.
Как сообщал Главред, президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны. Такое мнение озвучил российский политик и общественный деятель Леонид Волков.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что первые победы Украины в войне против России можно будет увидеть уже в ближайшее время - в августе этого года.
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