Генерал СБУ указал на военную угрозу Украине из-за ситуации в Беларуси

На границах Украины с Беларусью могут оказаться российские войска – эксперт / УНИАН

Глава Беларуси Александр Лукашенко разрешил России разместить свои военные самолеты на территории республики. Москва может готовиться к размещению войск в РБ, что приведет к появлению ударных группировок у границ Украины и НАТО. Это станет серьезной проблемой для Киева, так как у украинского государства нет военных группировок, чтобы перекрыть огромный участок границы с белорусской республикой, заявил в эфире телеканала Украина 24 генерал-майор запаса СБУ, бывший замглавы спецслужбы Виктор Ягун.

По его словам, Россия оказывает давление на Беларусь, первым результатом которого является согласие Лукашенко разместить военные самолеты в республике. Следующим шагом может стать полноценное размещение воинских группировок.

"Россия понемногу дожимает руководство Беларуси на предмет полноценного размещения войск на территории Беларуси и включения их полноценно в свои планы по размещению ударных боевых группировок на границах с НАТО", - полагает Ягун.

Также он добавил, что вследствие реализации такого сценария на границах с Украины с Беларусью может появиться группировка российских войск. НАТО готово к такому повороту событий, тогда как для Киева это может стать проблемой.Читайте также"Если остановимся, то проиграем": у Зеленского раскрыли планы Путина по Украине

"Не только для НАТО это будет проблема, но в первую очередь и для Украины, потому что эта граница более 1000 км - огромная проблема. У нас нет столь мощных боевых групп, чтобы перекрыть эту границу. НАТО и так понимают проблему, и они достаточно серьезно усиливают свои силы и в Польше, и в Балтии. Для НАТО это не будет новостью", - подчеркнул Виктор Ягун.

Военная агрессия России против Украины