Генерал СБУ указал на военную угрозу Украине из-за ситуации в Беларуси

НАТО уже усиливает свои военные силы в Польше и Балтии, сказал Виктор Ягун.
Глава Беларуси Александр Лукашенко разрешил России разместить свои военные самолеты на территории республики. Москва может готовиться к размещению войск в РБ, что приведет к появлению ударных группировок у границ Украины и НАТО. Это станет серьезной проблемой для Киева, так как у украинского государства нет военных группировок, чтобы перекрыть огромный участок границы с белорусской республикой, заявил в эфире телеканала Украина 24 генерал-майор запаса СБУ, бывший замглавы спецслужбы Виктор Ягун.
По его словам, Россия оказывает давление на Беларусь, первым результатом которого является согласие Лукашенко разместить военные самолеты в республике. Следующим шагом может стать полноценное размещение воинских группировок.
"Россия понемногу дожимает руководство Беларуси на предмет полноценного размещения войск на территории Беларуси и включения их полноценно в свои планы по размещению ударных боевых группировок на границах с НАТО", - полагает Ягун.
Также он добавил, что вследствие реализации такого сценария на границах с Украины с Беларусью может появиться группировка российских войск. НАТО готово к такому повороту событий, тогда как для Киева это может стать проблемой.Читайте также"Если остановимся, то проиграем": у Зеленского раскрыли планы Путина по Украине
"Не только для НАТО это будет проблема, но в первую очередь и для Украины, потому что эта граница более 1000 км - огромная проблема. У нас нет столь мощных боевых групп, чтобы перекрыть эту границу. НАТО и так понимают проблему, и они достаточно серьезно усиливают свои силы и в Польше, и в Балтии. Для НАТО это не будет новостью", - подчеркнул Виктор Ягун.
Военная агрессия России против Украины
- Глава Исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что в связи с санкциями Зеленского против "каналов Медведчука" и внутрироссийскими проблемами Россия может пойти на реализацию сценария захвата Херсона и Мариуполя.
- В разведке Эстонии заявили о том, что в результате кризиса в Беларуси Москва превратила республику в российский военный округ. По данным ведомства, теперь становится более реальным сценарий военного нападения России на Украину и страны Балтии.