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Украину и страны Балтии предупредили об угрозе нападения России через территорию Беларуси

26 февраля 2021, 09:39
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Войска РФ могут вмешаться в политический кризис в Беларуси, считают в эстонской разведке.

Россия,танки
Военное нападение России на страны Балтии и Украину становится все более реальным - разведка Эстонии / Reuters

Россия готова провести военную операцию на территории Беларуси в том случае, если протестующие окажутся в шаге от победы над режимом Александра Лукашенко. Кризис в республике превратил РБ в российский военный округ, который угрожает странам НАТО. При таких обстоятельствах становится реальной угроза нападения РФ на Украину и страны Балтии, заявил глава разведки Эстонии Мика Марана, сообщает Радио Свобода.

В частности, эстонская разведка опубликовала годовой отчет, в котором речь идет о том, что Россия внимательно следит за ситуацией в Беларуси. Если оппозиция приблизится к победе над режимом Лукашенко, то не исключено проведение российской военной операции на территории республики.

"Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане. Пока мы не видим, что Россия хочет как-то рекламировать свою деятельность", - сказал Марана.

В разведке указывают, что по причине политического кризиса белорусское государство фактически превратилось в военный округ РФ, который сейчас представляет военную угрозу для географических соседей – стран НАТО.Читайте такжеБорьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси

Следовательно, ситуация свидетельствует о том, что сценарий возможного военного нападения России на Украину, а также Латвию, Литву и Эстонию, становится все более реальным.

Кроме того, в отчете также говорится о том, что новые военные учения Беларуси и России "Запад" должны пройти уже в текущем году. Устойчивость режима Лукашенко будет зависеть от политической и военной поддержки со стороны Москвы. Белорусское государство является стратегически важной точкой опоры России на западном направлении. В ситуации кризиса россияне могут перебросить туда войска, чтобы перекрыть странам Североатлантического альянса движение в воздушном пространстве.Читайте такжеУ Путина допустили усиление боевых действий России и Украины на Донбассе

"Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимым буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживания наземной связи с Калининградской областью России ", - подчеркивается в отчете.

Военная агрессия России

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