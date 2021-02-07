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Политик сделал заявление о подготовке Запада к нападению России

7 февраля 2021, 06:15
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Запад задействует в отношении России экономические и ряд других мер, считает Леонид Гозман.

Кремль
Запад намерен противостоять России и в военной сфере - политик / УНИАН

Страны Запада обеспокоены попыткой дестабилизации ситуации со стороны России, поэтому градус напряженности будет нарастать. Помимо санкций может проявиться и противостояние в военное сфере, которое выразится в усилении военного потенциала государств в ответ на возможные действия Москвы, заявил в эфире телеканала Украина 24 российский политик Леонид Гозман.

По его словам, Запад теперь в большей степени видит угрозу в действиях России, которая пытается дестабилизировать политический порядок государств. Они осуществят попытку противодействия таким вызовам.

"Россия все больше и больше становится угрозой, что она пытается дестабилизировать западные демократии и так далее – вот это волнует, и этому они пытаются противодействовать", - полагает Гозман.

Как утверждает политик, помимо санкций и ряда других мер в отношении России, "противостояние будет и военным тоже". Речь идет о действиях, направленных на военную подготовку в случае возможной российской агрессии.Читайте такжеУдар Запада и заговор элит: дипломат раскрыл сценарий смены власти в России

"Будет усиливаться военная подготовка к каким-то возможным действиям России. Обратите внимание, что Байден уже отменил распоряжение Трампа о выводе американских войск из Германии. Ухудшение отношений (стран Запада) с Россией началось еще до Крыма, но Крым, конечно, был такой поворотной точкой. Аннексия Крыма возмутила все прогрессивное человечество, и Россия имеет ответ", - подчеркнул Леонид Гозман.

Противостояние России и Запада

новости России санкции против России Леонид Гозман
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