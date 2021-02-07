Политик сделал заявление о подготовке Запада к нападению России

Запад задействует в отношении России экономические и ряд других мер, считает Леонид Гозман.
Страны Запада обеспокоены попыткой дестабилизации ситуации со стороны России, поэтому градус напряженности будет нарастать. Помимо санкций может проявиться и противостояние в военное сфере, которое выразится в усилении военного потенциала государств в ответ на возможные действия Москвы, заявил в эфире телеканала Украина 24 российский политик Леонид Гозман.
По его словам, Запад теперь в большей степени видит угрозу в действиях России, которая пытается дестабилизировать политический порядок государств. Они осуществят попытку противодействия таким вызовам.
"Россия все больше и больше становится угрозой, что она пытается дестабилизировать западные демократии и так далее – вот это волнует, и этому они пытаются противодействовать", - полагает Гозман.
Как утверждает политик, помимо санкций и ряда других мер в отношении России, "противостояние будет и военным тоже". Речь идет о действиях, направленных на военную подготовку в случае возможной российской агрессии.Читайте такжеУдар Запада и заговор элит: дипломат раскрыл сценарий смены власти в России
"Будет усиливаться военная подготовка к каким-то возможным действиям России. Обратите внимание, что Байден уже отменил распоряжение Трампа о выводе американских войск из Германии. Ухудшение отношений (стран Запада) с Россией началось еще до Крыма, но Крым, конечно, был такой поворотной точкой. Аннексия Крыма возмутила все прогрессивное человечество, и Россия имеет ответ", - подчеркнул Леонид Гозман.
Противостояние России и Запада
- В администрации Байдена 4 февраля заявили, что США намерены привлечь к ответственности Россию за угрозы в адрес стран Запада, вмешательство в американскую демократию и отравления с применением химического оружия в Европе.
- Россия 5 февраля приняла решение о высылке дипломатов из Польши, Швеции и Германии, обвинив их в участии в антиправительственных митингах в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В Берлине резко раскритиковали данный шаг и пообещали ответ со стороны Евросоюза.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Германия продолжит вводить санкции против России, теперь уже из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Ограничения задействуют в отношении физических лиц.
- В Нафтогазе заверили, что после в США после смены правительства готовы перейти к серьезным мерам с целью остановки строительства российского газопровода Северный поток-2.