В Минцифры сделали странное заявление по блокировке GitHub

Министр Федоров выступил против блокировки в Украине GitHub Gist.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что не позволит заблокировать доступ к IT-ресурсу GitHub.
О своей жесткой позиции в отношении GitHub, который попал в список запрещенных, министр Минцифры Михаил Федоров сообщил в Telegram.
"Мы не дадим, и не будет заблокирован GitHub Gist. Скоро будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры", — написал министр.
Отметим, 25 февраля Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, объявила о блокировке на Украине 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. Интернет-провайдерам предписано закрыть к ним доступ.
В список запрещенных попали в том числе GitHub, сайт статистики мессенджера Telegram и Живой Журнал.
При этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в своем заявлении, потребовал не выполнять решение суда в отношении ресурса GitHub.
GitHub — веб-сервис для хостинга и совместной разработки IT-проектов. На нем публикуются коды программ, а участники сервиса могут общаться, комментировать правки друг друга и следить за новостями знакомых.
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Блокирование сайтов и Telegram-каналов - о чем ранее сообщал Главред:
- Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать работу в Украине 426 сайтов на основании решения суда.
- Ранее в Украине интернет-провайдеры начали получать судебное решение о блокировке Telegram-каналов согласно решению Киевского районного суда города Харькова, в который обратилась Служба безопасности.
- Под запрет попали ресурсы: Резидент, Легитимный, Картель, Сплетница.