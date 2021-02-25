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В Минцифры сделали странное заявление по блокировке GitHub

25 февраля 2021, 18:25

Министр Федоров выступил против блокировки в Украине GitHub Gist.

GitHub
Федоров обещает не допустить блокирования в Украине сервиса для веб-хостинга ІТ-проектов GitHub

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что не позволит заблокировать доступ к IT-ресурсу GitHub.

О своей жесткой позиции в отношении GitHub, который попал в список запрещенных, министр Минцифры Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"Мы не дадим, и не будет заблокирован GitHub Gist. Скоро будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры", — написал министр.

Отметим, 25 февраля Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, объявила о блокировке на Украине 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. Интернет-провайдерам предписано закрыть к ним доступ.

В список запрещенных попали в том числе GitHub, сайт статистики мессенджера Telegram и Живой Журнал.

При этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в своем заявлении, потребовал не выполнять решение суда в отношении ресурса GitHub.

GitHub — веб-сервис для хостинга и совместной разработки IT-проектов. На нем публикуются коды программ, а участники сервиса могут общаться, комментировать правки друг друга и следить за новостями знакомых.

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Блокирование сайтов и Telegram-каналов - о чем ранее сообщал Главред:

  • Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать работу в Украине 426 сайтов на основании решения суда.
  • Ранее в Украине интернет-провайдеры начали получать судебное решение о блокировке Telegram-каналов согласно решению Киевского районного суда города Харькова, в который обратилась Служба безопасности.
  • Под запрет попали ресурсы: Резидент, Легитимный, Картель, Сплетница.

блокировка Telegram блокирование сайтов Михаил Федоров
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