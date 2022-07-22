Глава военной разведки Украины прокомментировал "вероятное наступление" с Беларуси

Кирилл Буданов / УНИАН, t.me/DIUkraine

Беларусь в тринадцатый раз продлила военные учения у границы Украины. Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона рассказал, собираются ли эти учения переходить в наступление или это уже определенная стабильность на границе.

Буданов в очередной раз подчеркнул, что не стоит верить "всякому хламу, вбрасываемому через СМИ".

"Это абсолютно стабильные действия, все мы это отслеживаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда. Это очень отличный пример — Беларусь должна была нас атаковать раз где-то пять, наверное, за это время. Если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ. Я вам еще раз говорю: ничего сейчас там не будет", - подчеркнул Буданов.

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Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

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