Главный разведчик Украины Буданов живет под одной крышей со скандальным Гогилашвили: подробности

Александр Гогилашвили / Instagram

Скандальный экс-заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили живет в одном доме с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

Речь идет о загородном частном доме в стекле Хотин под Киевом. Журналисты Следствие.Инфо утверждают, что Гогилашвили с супругой Марией Левченко делят жилье с главным разведчиком Украины.

В течение нескольких месяцев журналисты неоднократно фиксировали, как с территории имения в селе Хотин под Киевом, где проживает экс-замминистра Гогилашвили и его жена Мария Левченко, выезжал черный автомобиль марки Volvo на номерах прикрытия.

В конце концов журналисты зафиксировали тот же кортеж и с теми же номерами прикрытия на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыболовном острове.

Благодаря анализу соцсетей и информации из других источников, журналисты установили личность пассажира черного Volvo. Им оказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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О том, что семья Гогилашвили поддерживает тесное общение с Будановым, свидетельствуют и социальные связи жены Александра Гогилашвили.

В частности, Мария Левченко и ее сестра дружат в соцсетях с супругой Буданова Марианной. А сам Александр Гогилашвили в августе этого года опубликовал на своей Instagram-странице общее фото с Будановым. Вероятно, мужчины ходили вместе в туристический поход.

Что говорит сам Буданов

Как заявил Кирилл Буданов, он действительно проживает в доме со скандальным экс-замглавы МВД Александром Гогилашвили.

"Я там не живу, а временно проживаю, поскольку в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили является моим другом, я этого никогда не скрывал. Он мне предложил на определенный период пожить у него", – сказал Буданов в комментарии Bihus.info.

Глава ГУР также отметил, что знает Гогилашвили около 2,5 лет. По его словам, дом официально арендует жена Гогилашвили – Мария Левченко, помощница президента Владимира Зеленского.

Расследователь Денис Бигус утверждает, что домом владеет Диана Стрелковская – жена Вячеслава Стрелковского, которого "СМИ называют организатором конвертцентров".

Буданов сказал, что ему известно о владельце дома.

"Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных. Обнал", - добавил Буданов.

Как Гогилашвили угодил в скандал

11 декабря заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на одном из блокпостов в Донецкой области. Гогилашвили набросился с обвинениями на правоохранителей, которые остановили машину чиновника, чтобы проверить документы. Глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что отстранит своего заместителя от должности и уже инициировал внутреннее расследование.

В воскресенье, 12 декабря, выяснилось, что Гогилашвили поскандалил с киевскими патрульными, которые остановили его авто для проверки документов. Это произошло 24 ноября 2021 в Киеве.

Как стало известно, кадры записала нагрудная видеокамера, прикрепленная к форме патрульного.

На кадрах видно, что незапланированная остановка авто разозлила замминистра внутренних дел. Он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они не узнали начальство.

При этом Александр Гогилашвили нецензурно выражался.

"Ты что, тупой? Ты что, о**вший, что ли?!? Что с тобой, тебя что, припудрило?" – начал кричать на патрульного высокопоставленного чиновника.

Отметим, что на видео сами патрульные ведут себя спокойно и выполняют все действия по протоколу. На грубое поведение замминистра они стараются не реагировать.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили. Отметим, что в воскресенье, 12 декабря, с требованием уволить Гогилашвили с занимаемой должности выступил сам президент Украины Владимир Зеленский. Причиной стало видео, на котором замминистра внутренних дел скандалил с силовиками на донецком блокпосту.

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