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Кабмин уволил скандального замглавы МВД Гогилашвили

13 декабря 2021, 11:02
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Кабинет министров принял решение об увольнении замглавы МВД Александра Гогилашвили.

АЛександр Гогилашвили
Александр Гогилашвили / Facebook А.Гогилашвили

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил разборки с полицейскими на блокпосту на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

Как известно, ранее с требованием об увольнении Гогилашвили выступил президент Владимир Зеленский.

Скандал на блокпосту в зоне ООС

Напомним, ранее появилась информация о том, что Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Глава МВД уже инициировал проверку инцидента.

Все произошло на въезде в Донецкую область. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но заместитель министра МВД устроил перепалку с полицейскими.

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Новые разборки Гогилашвили с копами

Позднее в Сети опубликовали новое видео, на котором запечатлено, как заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили оскорбляет патрульных полицейских.

Когда авто с чиновником остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы, это разозлило Гогилашвили и он начал оскорблять правоохранителей.

Скандальный представитель МВД грубо общался с патрульными, оскорблял их и спрашивал, почему они "не узнали начальство".

"Ты что, тупой? Ты что, оху*вший, что ли?! Что с тобой, тебя что, припудрило?", - выкрикивал Гогилашвили в адрес патрульных полицейских.

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