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Александр Гогилашвили написал заявление об отставке с поста замминистра МВД

13 декабря 2021, 13:12

Гогилашвили заявил, что ему стыдно за свое поведение.

АЛександр Гогилашвили
Александр Гогилашвили / Facebook А.Гогилашвили

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал заявление о своей отставке.

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело.

Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет", - написал он в Facebook.

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