Голосеевский стрелок в суде рассказал, почему открыл огонь по полицейским

Иван Мартынюк / Скриншот

Киевлянин Иван Мартынюк, ранивший полицейского и задержанный в ходе спецоперации после стрельбы в жилом доме в Голосеевском районе, рассказал подробности происшествия.

В ходе судебного заседания он объяснил, что открыть огонь он решил из-за того, что пришедшие к его квартире правоохранители не предоставили решение суда и не дали возможности дождаться своих адвокатов, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Услышав, что дверные петли на входе в его квартиру спиливают болгаркой, он решился на выстрел. При этом вместе с ним в квартире находилась его гражданская жена, рассказал задержанный.

По словам "голосеевского стрелка" сам он двери в квартиру открыть не мог, потому что замок был сломан, а почему полиция взламывала дверь ему не понятно.

/ kyiv.npu.gov.ua

Мартынюк добавил, что разлил бензин по квартире, испугавшись угроз штурма КОРДа.

Реклама

Отметим, что в Сети опубликовали видео момента выстрела Мартынюка, в результате которого полицейский получил ужасную травму руки.

Стрельба в Голосеевском районе: о чем сообщалось ранее

Ранее в Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля. Сообщается, что владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Ранен правоохранитель и один гражданский.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.

Читайте такжеРука - в клочья: опубликовано фото ранения подстреленного "голосеевским стрелком" копа

В свою очередь родственник киевского стрелка рассказывает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.