"Голова варит": Гордон сделал неожиданное заявление о болезни Путина

Дмитрий Гордон, Путин / скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон усомнился в болезни российского диктатора Владимира Путина.

В интервью журналисту Василию Голованову Гордон отметил, что распространяемая информация о тяжелом состоянии президента РФ может не соответствовать действительности.

"Мне кажется, что заявления многих политиков и общественных деятелей о том, что Путин болен, что у него рак и он скоро коньки двинет - это желаемое выдается за действительное. Да, нормальные люди хотят, чтобы он поскорее умер. Потому что мы понимаем: когда умрет Путин - закончится война. В тот же день, в тот же час, варианта другого нет даже. Но он нормально выглядит, хорошо ходит, говорит, голова варит", - отметил Гордон.

Журналист отметил, что впечатления тяжело больного человека и даже больного человека, Путин не производит. Гордон также не исключил, что слухи о якобы болезни российского диктатора распространяются ФСБ для "дестабилизации ожиданий".

Предполагаемые болезни Путина

Ранее экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве.

По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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