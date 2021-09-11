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Головой – на камни: школьник проломил череп, упав с аварийного моста на Прикарпатье

11 сентября 2021, 21:20
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Ребенок летел вниз с высоты 6 метров. У пострадавшего диагностировали перелом черепа.

Школьник попал в больницу с тяжелыми травмами / Скриншот

В Ивано-Франковской области 10-летний школьник Иванко попал в больницу с тяжелыми травмами после падения в реку с аварийного моста в селе Пороги.

Школьник получил жуткие травмы на Прикарпатье

Ребенок летел вниз с высоты 6 метров. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, сообщает ТСН.

Школьник уже приходит в себя после сложной операции, а еще совсем недавно его жизнь висела на волоске. Медики пока избегают делать прогнозы.

У пострадавшего вдавленный перелом, который несет непосредственную угрозу жизни и может иметь долговременные последствия.

Падение ребенка с 6-метрового моста: что говорят родители

По словам матери мальчика, после школы он на велосипеде поехал к друзьям. На мосту через горную реку "споткнулся" и полетел вниз.

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Ребенку повезло, ведь упав с высоты второго этажа смог самостоятельно выбраться из воды на берег, где его окровавленного нашли соседи.

Аварийный мост несет опасность для местных жителей

В селе Пороги аварийный мост — дырявый и латаный-перелатанный. Когда здесь были перила местные жители не помнят.

Десятки детей ежедневно ходят через аварийный мост в школу. "Скорая" сюда не может проехать, а зимой из-за снега и льда даже в магазин за хлебом трудно добраться.

В материале уточняется, что аварийный мост — ничейный. Полвека назад его построили сами крестьяне. Поэтому и удерживать должны сами — говорят в поселковом совете. Правда, обещают подумать, как его взять на баланс ОТГ и профинансировать ремонт.

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Напомним, трагедия случилась в Стрыйском районе Львовской области 2 июня. Мальчик подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи не смогли спасти ребенка. После этого учительницу схватил сердечный приступ.

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