Головой – на камни: школьник проломил череп, упав с аварийного моста на Прикарпатье

Ребенок летел вниз с высоты 6 метров. У пострадавшего диагностировали перелом черепа.
В Ивано-Франковской области 10-летний школьник Иванко попал в больницу с тяжелыми травмами после падения в реку с аварийного моста в селе Пороги.
Школьник получил жуткие травмы на Прикарпатье
Ребенок летел вниз с высоты 6 метров. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, сообщает ТСН.
Школьник уже приходит в себя после сложной операции, а еще совсем недавно его жизнь висела на волоске. Медики пока избегают делать прогнозы.
У пострадавшего вдавленный перелом, который несет непосредственную угрозу жизни и может иметь долговременные последствия.
Падение ребенка с 6-метрового моста: что говорят родители
По словам матери мальчика, после школы он на велосипеде поехал к друзьям. На мосту через горную реку "споткнулся" и полетел вниз.
Ребенку повезло, ведь упав с высоты второго этажа смог самостоятельно выбраться из воды на берег, где его окровавленного нашли соседи.
Аварийный мост несет опасность для местных жителей
В селе Пороги аварийный мост — дырявый и латаный-перелатанный. Когда здесь были перила местные жители не помнят.
Десятки детей ежедневно ходят через аварийный мост в школу. "Скорая" сюда не может проехать, а зимой из-за снега и льда даже в магазин за хлебом трудно добраться.
В материале уточняется, что аварийный мост — ничейный. Полвека назад его построили сами крестьяне. Поэтому и удерживать должны сами — говорят в поселковом совете. Правда, обещают подумать, как его взять на баланс ОТГ и профинансировать ремонт.
Читайте такжеТрагическая гибель школьника на водопаде: учительницу обвинили официально, теперь она ждет суда
Напомним, трагедия случилась в Стрыйском районе Львовской области 2 июня. Мальчик подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи не смогли спасти ребенка. После этого учительницу схватил сердечный приступ.