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"Громкая пощечина России": эксперт объяснил, почему украинские дроны на море приносят много бед оккупантам

Дмитрий Видоменко
15 августа 2023, 01:35
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Эксперт Александр Коваленко обратил внимание, что украинские морские дроны на пути к Новороссийску смогли преодолеть крайне большое расстояния.
Дрон, Коваленко
Александр Коваленко рассказал, как работает морской дрон Magura V5 / коллаж Главред, фото СпецТехноЕкспорт, скриншот

Украинским инженерам первыми в мире удалось решить важную проблему использования на войне морских дронов — как сохранить связь и управление на больших расстояниях. Об этом военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко портала рассказал в комментарии проекту "Факты недели".

Он обратил внимание, что украинские морские дроны на пути к Новороссийску смогли преодолеть крайне большое расстояния, а также обойти все средства защиты русской оккупационной армии. И при этом враги БПЛА вовремя не сумели заметить.

"Все это — громкая пощечина России. Проиграли в Черном море, а скоро будут проигрывать в Азовском", — говорит Коваленко.

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Согласно уверению разработчиков, дрон Magura V5 несет боевую часть весом в 350 килограмм. Коваленко уверяет, что такого количества взрывчатки вполне достаточно для нанесения существенного вреда громадной цели. Такой, к примеру, как большой десантный корабль ВС РФ (проект 775 водоизмещением 4 тысячи тонн), делая его небоеспособным.

Практически любое российское судно теперь под угрозой, даже если находится в защищенном порту, подытожил он.

Взрывы в Новороссийске в ночь на 4 августа

Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. Их якобы сбили.

После ночной атаки дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит.

В Сети появились кадры атаки на лучший десантный корабль Северного флота РФ. По данным СМИ, спецоперацию провела Служба безопасности Украины вместе с ВМС.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что ВМС непричастны к атаке корабля Черноморского флота страны-агрессора РФ в Новороссийске.

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