Грозит онкология и сокращение жизни: эксперт объяснил, как война разрушает здоровье украинцев

Из-за войны грунт настолько загрязнен, что нельзя садить сельскохозяйственные культуры / Фото УНИАН

Война в Украине убивает не только людей и разрушает инфраструктуру, но и оказывает губительное влияние на окружающую среду, что впоследствии грозит серьезными последствиями для здоровья людей.

Как рассказал эколог Алексей Василюк в интервью изданию Obozrevatel, самое опасное для окружающей среды – взрывы боеприпасов.

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"Они оставляют воронки, в которых происходят химические реакции. Азот или сера, которые содержаться в снарядах, соединяются с водяным паром и в результате выпадают кислотными дождями. А то, что не успело прореагировать, попадает прямо в воронку или рядом – на месте остается сера, тяжелые металлы, возможно, даже радиоактивные элементы", - рассказал эксперт.

По его словам, в результате грунт настолько загрязнен, что человек, который там решил посадить помидоры или другие сельхозпродукты, просто сокращает себе жизнь. Такое очень часто происходит на освобожденных территориях Киевской области.

"Любые соединения серы везде будут становиться серной кислотой, которую потом вдыхают люди. А это – мелкие частички сажи, забивающие альвеолы в наших легких, что увеличивает шансы на онкологические заболевания. То же самое касается и горения военной техники, снарядов и других синтетических веществ", - добавил эколог.

Как сообщал Главред, в Большой Дымерке Киевской области местная жительница высадила овощи вокруг сожженного на огороде российского танка. Фото необычной "клумбы" было опубликовано в соцсетях. Технику российских оккупантов уничтожили во время боев за Киев.

Отметим, эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная рассказала, что в случае аварии на Запорожской АЭС, загрязнение может пойти на Украину, Польшу, страны Балтии. Из-за осадков цезия-137 земли в течение 300 лет не будут пригодны для сельхозработ.

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