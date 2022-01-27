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Грозит пожизненный срок: нацгвардейцу сообщили о подозрении

27 января 2022, 17:26

Рябчуку было сообщено о подозрении по трем статьям.

ГБР
ГБР / УНИАН

В четверг, 27 января, на территории Южмаш в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Стало известно, какую меру пресечения будут просить для него.

"Только сообщили о том, какая мера пресечения будет избираться. Это будет содержание под стражей без альтернативы возможного залога", - рассказала спикер ГБР Татьяна Сапьян на брифине Государственного бюро расследований.

При этом она не смогла назвать точную дату, когда именно состоится судебное заседание, однако уточнила, что сбором фактов и доказательной базы занимаются 18 человек.

Рябчуку было сообщено о подозрении в соответствии со статьями:

  • 115 (умышленное убийство);
  • 408 (дезертирство)
  • 410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).

В частности, сотрудники проведут следственные действия, чтобы установить, находился ли преступник в алкогольном или наркотическом опьянении.

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"В кратчайшие сроки назначат экспертизу по его психическому состоянию", - отметили во время брифинга.

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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