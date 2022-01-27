Ни в чем не раскаивается: боец НГУ дал первые показания после расстрела людей

Артемий Рябчук дал первые показания после задержания / Фото facebook.com/dnipropolice

Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, которого задержали после того, как он расстрелял пять человека на территории завода Южмаш, дал первые показания следователям.

Как пишут в Сети источники, знакомые с деталями дела, задержанный не раскаивается в произошедшем.

Отмечается, что Рябчук осознавал свои действия во время расстрела людей. При этом он не сожалеет о том, что совершил.

Ранее задержанный боец НГУ Артемий Рябчук рассказал о том, что произошло на территории завода Южмаш, где он расстрелял пятерых человек.

В Сети появилось видео с первыми признаниями задержанного бойца НГУ.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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