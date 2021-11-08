"Грустные глаза, поседевшие волосы": в Сети "поймали" Зеленского на первой седине в прическе

Владимир Зеленский / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram новое фото из спортивного зала. Но его подписчикам показалось, что у 43-летнего политика появились седые пряди в шевелюре.

В посте Зеленский поздоровался с подписчиками и пошутил, что "сушит кофту", намекая на активные физические нагрузки.

"До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед", – написал президент.

Всего за несколько часов сообщение политика собрало более 227 тысяч лайков, а также почти шесть тысяч комментариев. Многие пользователи социальной сети также заметили, что у Зеленского с правой стороны головы видно несколько седых прядей волос.

Под постом подписчики в комментариях сообщили, что Зеленский выглядит не только поседевшим, но и уставшим.

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"Грустные глаза, поседевшие волосы. Это цена президентства. Стоило ли", "Поседел конкретно", "Когда установил на телефон генератор случайных фраз", ‒ написали они.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский пообщался с журналисткой американского телеканала CBS News Холли Вильямс на своей малой родине – в Кривом Роге Днепропетровской области в квартире своих родителей.

На снимке видно, что на первом плане находятся родители главы государства, на втором – сам президент и журналистка, а также председатель Офиса президента Андрей Ермак.

В кадр попали и угощения, которые были на столе во время завтрака. Гостей угощали разной нарезкой, в частности салом, и огурцами и помидорами.

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