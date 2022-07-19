"Груз 200" из Волгоградской области: ВСУ ликвидировали командира разведроты россиян

В Украине "демилитаризовали" командира разведроты / Фото Telegram Штирлиц

Бойцы ВСУ продолжают успешно уничтожать российских оккупантов, которые пришли в Украину с войной. На сей раз стало известно о "демилитаризации" командира разведывательной роты захватчиков, капитана Дмитрия Литвинова.

По информации полковника ВСУ, блогера Анатолия Штефана ("Штирлица") на своем канале в Telegram, уничтоженный командир разведроты оккупационной российской армии сделал "жест доброй воли".

"Командир разведывательной роты капитан Дмитрий Литвинов сделал "жест доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава Нации!" – написал он.

Также о его смерти в Украине сообщили о пропагандистские издания РФ. Как отметили на одном из сайтов, оккупант был родом из Волгоградской области, где его и похоронят.

Пропагандисты также заявили, что захватчик погиб "при выполнении специального задания".

Как сообщал Главред, в Мелитополе был ликвидирован российский подполковник Роман Иголкин. Его "денацифицировали и демилитаризовали" 3 июля.

Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

Читайте также: