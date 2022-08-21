Харьков в огне: оккупанты нанесли мощный удар по городу

Вечером в воскресенье, 21 августа, российские военные обстреляли Харьков. В области пока не объявлена воздушная тревога.

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три прилета", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Он также добавил, что, по предварительной информации, в нежилом объекте и частном доме начался пожар.

По информации советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, предварительно в результате атаки россиян пострадал один человек.

Ситуация в Харькове

На днях оккупанты обстреляли два общежития в Харькове. В результате чего много людей погибло и пострадало.

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. Оккупанты ударили по общежитию.

Позже стало известно, что число погибших из-за ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова возросло до 17 человек, погиб в том числе 13-летний ребенок.

Рано утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары. Российские оккупанты утром ударили ракетой в помещение общежития в Слободском районе Харькова. Известно о 18 раненых, двое из них – дети. Один человек погиб.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет превратить Харьков в Алеппо.

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