'Хочет умиротворить агрессора': у Зеленского осадили Саркози за скандальные слова о войне

Михаил Подоляк ответил на заявление Николя Саркози / Reuters, ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление бывшего президента Франции Николя Саркози с критикой помощи ЕС Украине в отражении агрессии РФ.

"Осужденный за коррупцию автор концепции "позвольте России убивать под обещания больше так не делать" выразил "экспертную мысль" по поводу ru-агрессии в Украине. К сожалению, именно позиция Николя Саркози по отношению к Грузии в 2008 убедила Путина в слабости Европы. Кто-то снова хочет умиротворить агрессора?", - написал Подоляк в Twitter.

/ @Podolyak_M

Скандальное заявление Саркози

Отметим, что экс-президент Франции в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche описал политику ЕС в украинском вопросе словами: "Мы танцуем на краю вулкана".

Он уверен в том, что предоставление вооружений Украине лишь вызывает больше смертей, а также больше военных действий.

По его мнению, Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к идущей войне.

"Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики", - заявил Саркози.

Ранее сообщалось о том, что Италия подала в ООН мирный план завершения войны России против Украины. Документ включает четыре пункта – прекращение огня, демонтаж линий боевых столкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

Напомним, CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители США, Европы и Великобритании обсуждают план завершения войны в Украине. Однако Киев в таких консультациях не участвует. Журналисты уточнили, что это диалог о том, какие бы модели мог предложить Запад Украине для завершения войны.

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