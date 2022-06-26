Ходят в рейды по рынкам: в оккупированном Изюме россияне создали "народную милицию" - СМИ

В Изюме появилась "народная милиция" / ObriiIzyum, depositphotos

В захваченном оккупантами городе Изюм на Харьковщине появилась "народная милиция", "сотрудники" которой якобы занимаются борьбой с правонарушениями в городе. Об этом сообщает Kharkiv.Today.

По данным издания, "сотрудники народной милиции" тесно сотрудничают с оккупационными властями в Изюме. В ряды "милиции" вступили сотрудники правоохранительных органов и охранных структур.

Сообщается, что "правоохранители" задержали людей, которые якобы были причастными к военным преступлениям. Также они ликвидировали хранилища с огнестрельным оружием и взрывчаткой.

"Милиция" проводит рейды по рынкам и торговым точкам, чтобы предотвратить "торговли медикаментами и нелицензионными алкогольными напитками". "Правоохранители" якобы помогают восстановить инфраструктуру, патрулируют город, а также охраняют админздание, образовательные учреждения и рынки.

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Напомним, украинские военные отвергли российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. После этого россияне начали закрепляться и укреплять позиции на второй и третьей линиях обороны.

Ранее сообщалось, что боевой медик взял в плен сразу восемь оккупантов, пока те воровали форму ВСУ. Защитники Украины оставили форму и разошлись по позициям. Когда медик вернулся, то обнаружил солдат РФ, которые пытались украсть то, что "плохо лежит".

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