"Глубокое подкритическое состояние": россияне вновь обстреляли ядерную установку в Харькове

Харьков, ядерная установка / Госинспекция ядерного регулирования / посольство США в Украине

25 июня очередной обстрел русских оккупантов повредил ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов", которая расположена в Харькове. Об этом сообщается на официальном канале Госатомрегулирования в мессенджере Telegram.

"По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", ‒ говорится в тексте

Оккупанты повредили обстрелом:

северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

вентиляционную трубу основного здания установки;

систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;

корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

обшивку основного здания установки.

По словам украинских ученых, сейчас ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в минувший вторник, 21 июня, оккупанты в очередной раз обстреляли жилой район Харькова.

Обстрелы были зафиксированы в Индустриальном районе, предварительно сообщалось о 10 раненых и 4 погибших, среди которых один ребенок.

Тогда же военный эксперт Олег Жданов говорил - жителям Харькова лучше покинуть город в ближайшие дни. В первую очередь, это касается женщин и детей.

По его словам, покинуть стоит, по крайней мере, из тех районов, в которые попадает российская артиллерия.

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