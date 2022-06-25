"Глубокое подкритическое состояние": россияне вновь обстреляли ядерную установку в Харькове

25 июня в результате очередного обстрела в районе Харькова оккупанты повредили сложную ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов".
25 июня очередной обстрел русских оккупантов повредил ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов", которая расположена в Харькове. Об этом сообщается на официальном канале Госатомрегулирования в мессенджере Telegram.
"По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", ‒ говорится в тексте
Оккупанты повредили обстрелом:
- северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;
- вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
- вентиляционную трубу основного здания установки;
- систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;
- корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
- обшивку основного здания установки.
По словам украинских ученых, сейчас ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в минувший вторник, 21 июня, оккупанты в очередной раз обстреляли жилой район Харькова.
Обстрелы были зафиксированы в Индустриальном районе, предварительно сообщалось о 10 раненых и 4 погибших, среди которых один ребенок.
Тогда же военный эксперт Олег Жданов говорил - жителям Харькова лучше покинуть город в ближайшие дни. В первую очередь, это касается женщин и детей.
По его словам, покинуть стоит, по крайней мере, из тех районов, в которые попадает российская артиллерия.
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