РФ накрыла жилые кварталы Харькова огнем из Ураганов: погибли пятеро, много раненых

Российские военные обстреляли жилые и коммерческие здания в Индустриальном районе Харькова.
Во вторник, 21 июня, российские оккупанты накрыли мощным огнем Харьков. Число жертв в результате обстрела Харькова возросло до 5 человек.
В то же время количество раненых увеличилось до 11 человек, сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции Сергей Болвинов.
"Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны были коммерческие и жилые здания. Ни одного военного объекта", - отметил он.
По словам Болвинова, предварительно обстрел осуществлен из РСЗО Ураган.
"К сожалению, 5 погибших, 11 раненых", - добавил правоохранитель.
Он уточнил, что следователи осмотрели места обстрела и открыли производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Обстрелы Харькова оккупантами РФ
Напомним, во вторник, 21 июня, оккупанты в очередной раз обстреляли жилой район Харькова.
Обстрелы были зафиксированы в Индустриальном районе, предварительно сообщалось о 10 раненых и 4 погибших, среди которых один ребенок.
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