РФ накрыла жилые кварталы Харькова огнем из Ураганов: погибли пятеро, много раненых

Разрушения в Харькове / Facebook С.Болвинова

Во вторник, 21 июня, российские оккупанты накрыли мощным огнем Харьков. Число жертв в результате обстрела Харькова возросло до 5 человек.

В то же время количество раненых увеличилось до 11 человек, сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции Сергей Болвинов.

"Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны были коммерческие и жилые здания. Ни одного военного объекта", - отметил он.

По словам Болвинова, предварительно обстрел осуществлен из РСЗО Ураган.

"К сожалению, 5 погибших, 11 раненых", - добавил правоохранитель.

Он уточнил, что следователи осмотрели места обстрела и открыли производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Обстрелы Харькова оккупантами РФ

Напомним, во вторник, 21 июня, оккупанты в очередной раз обстреляли жилой район Харькова.

Обстрелы были зафиксированы в Индустриальном районе, предварительно сообщалось о 10 раненых и 4 погибших, среди которых один ребенок.

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