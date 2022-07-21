Из Украины не выпустили 31-летнего "пенсионера": мужчина пытался подкупить пограничников рублями

Украинец пытался бежать из Украины с поддельными документами / Госпогранслужба

Украинские пограничники не выпустили из Украины "пенсионера с инвалидностью". Причиной отказа является то, что "пенсионеру" всего 31 год, а его удостоверения и справки являются фиктивными. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Уехать из страны пытался 31-летний харьковчанин.

"31-летний харьковчанин направлялся на выезд из Украины легковым автомобилем через пункт пропуска "Малый Березный". Вместе с паспортным документом он предъявил на контроль пенсионное удостоверение и справку МСЭК, которые бы удостоверяли его инвалидность. Во время проверки предоставленных документов пограничники установили, что они содержат признаки подделки. В ходе беседы мужчина признался, что получил их незаконным способом", - говорится в сообщении.

Харьковчанин попытался подкупить пограничников разной валютой, среди купюр были и российские рубли.

На место происшествия прибыли правоохранители и открыли три уголовных производства по статьям:

"Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу",

"Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов",

"Уклонение от призыва по мобилизации".

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Ранее сотрудники украинской пограничной службы, проводя очередную проверку международного пассажирского поезда сообщением "Чоп-Чьерна-над-Тисоу" обнаружили военнообязанного мужчину, который пытался совершить побег в Словакию.

До того, на границе с Молдовой в пункте пропуска Росошаны мужчина призывного возраста залез в бэби-бокс чтобы в коробке выехать из Украины за границу. Но не преуспел и его обнаружили пограничники.

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