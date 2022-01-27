Избиения до смерти и самоубийства: что предшествовало массовому расстрелу в Днепре

В Днепре солдат расстрелял сослуживцев / коллаж Главред

В подразделении воинской части, где проходил срочную службу Артемий Рябчук, подозреваемый в массовом убийстве своих сослуживцев в Днепре, были зафиксированы случаи дедовщины.

Как рассказала депутат Верховной Рады и член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык в эфире "4 канала", трагический инцидент произошел не так давно и сейчас его расследует полиция.

"Мне стало известно о нанесении тяжелых телесных повреждений военному. С переломами ребер, отбиванием внутренних органов. В результате которых, к сожалению, этот военный умер", – указала политик, добавив, что это свидетельствует о наличии губительной "дедовщины" в рядах украинской армии.

Яцык также отметила, что в качестве одной из версий по стрельбе Артемия Рябчука следствие рассматривает его травлю среди сослуживцев.

Парни не прослужили и года

Местные СМИ сообщают, что это уже не первый случай, когда именно в этой военной части №3021 происходят подобные инциденты.

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Так, в 2018 году, менее чем через год после принятия присяги, погиб 19-летний Мансур Вержаковский. Первоначальная версия следствия о самоубийстве не подтвердилась. Следствие продолжается.

Читайте также"Был вежливым и чистюлей, но не тянет на жертву": все о солдате-срочнике, расстрелявшего сослуживцевВ 2019 году погиб 20-летний Андрей Киба из этой же воинской части. Он погиб спустя 2,5 месяца после принятия присяги. Досудебное расследование уголовного дела также продолжается.

Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.