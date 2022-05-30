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Избили, но не сломали: оккупанты на Херсонщине не смогли заставить украинцев подчиниться

30 мая 2022, 12:38

Захватчики пытались провести "перепись населения" в селе Стрелковое Генического района. Но наткнулись на мощное сопротивление местных жителей.

Херсон
Херсонщина героически противостоит любым планам российских оккупантов / Фото Суспільне

В селе Стрелковое Генического района Херсонской области российские оккупанты хотели провести так называемую перепись населения, но у них ничего не получилось. Местные жители не дали им свои данные.

Как рассказал в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, против захватчиков выступил местный 18-летний парень.

"В Стрелковом Генического района оккупанты хотели провести свою перепись населения. Хотя местный предатель коллаборант Пономарев с замом и обманывали людей, что эта информация для ООН — никто в эту ложь не поверил. А местный 18-летний парень так и сказал, что если вы дураки, то не надо делать дураков из людей", - написал депутат.

По его словам, на смелого украинца натравили россиян.

"Парня избили, но никто "не сломался" и своих данных не дал", — добавил Хлань.

"Херсонщина героически противостоит любым планам российских оккупантов. Ничего здесь у них не получается и уже не получится", – добавил депутат.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Освобождение Херсона

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

28 мая украинская армия на юге начала контрнаступление. Как сообщает оперативное командование Юг, ВСУ нанесли врагу серьезные потери.

Ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. Благодаря контрнаступлению ВСУ российским оккупантам приходится занимать оборону на невыгодных и недооборудованных рубежах.

Эксперты Института изучения войны говорят, что контрнаступление украинских военных на Юге Украины срывает планы России контролировать оккупированные территории. Захватчикам будет тяжело усилить оборону на южном направлении. Украинские контратаки потенциально заставят Россию перебросить подкрепление в Херсонскую область.

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