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Израильтянка оспаривает в суде материнство самой пожилой матери Украины, Подвербная прячет дочку

13 января 2022, 12:24

Жительница Чернигова Валентина Подвербная в 2011 году родила девочку при помощи искусственного оплодотворения. Оксана Спектор оспаривает ее материнство.

Валентина Подвербная родила ребенка в возрасте 65 лет / скриншот видео ТСН

В Украине разгорелся первый публичный скандал в области отечественной репродуктологии. Бывшая харьковчанка, а ныне - жительница Израиля Оксана Спектор - судится с 76-летней Валентиной Подвербной, которая почти 11 лет назад, благодаря искусственному оплодотворению, родила девочку Анну-Марию и стала самой пожилой мамой Украины.

12 января в Новозаводском райсуде Чернигова состоялось слушание по этому делу. На заседание пришла только адвокат Подвербной Валентина Роговец, которая претензии Спектор считает безосновательными, передает ТСН.

"Я считаю, что заявление необоснованно. Все, что могу сказать. Там много оснований, почему я считаю, что оно необоснованно, очень много", – сказала она.

К слову, слушания дела будут проходить в закрытом для прессы режиме.

Как сообщал Главред, истица попросила провести ДНК-экспертизу девочки Анны-Марии. Она подозревает, что для оплодотворения Валентины врачи использовали ее яйцеклетки, а она на это разрешения не давала. Теперь женщина хочет, чтобы матерью девочки признали ее.

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Валентина Подвербная десять лет решилась на процедуру ЭКО и впоследствии родила девочку. Деньги на искусственное оплодотворение пенсионерка собирала долгие годы, торгуя на черниговском базаре. Забеременеть ей удалось только после третьей процедуры.

Валентина Подвербная и ее дочь Анна-Мария
Валентина Подвербная и ее дочь Анна-Мария / скриншот

Истица Оксана Спектор сейчас живет в Израиле и считает, что дочь Валентины Подвербной очень похожа на нее. Оксана хранила свои яйцеклетки в клинике, где проводили искусственное оплодотворение Валентине.

Искусственное оплодотворение Подвербной проводил в Киеве Игорь Ильин. В настоящее время врач подтверждает, что Спектор тоже была клиенткой клиники. Но этого заведения уже не существует, а все архивы уничтожены.

За почти одиннадцать лет жизни Анну-Марию нечасто видели со сверстниками на детской площадке. А после судебного иска, как говорят соседи, ребенка и вовсе не видно.

Как сообщал Главред, на Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его мать заболела коронавирусом.

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