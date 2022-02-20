Как супермаркеты "кормят" украинцев ядовитой просрочкой / скриншот с видео

В супермаркетах Киева эксперты нашли килограммы просроченных продуктов, стикеры со сроком годности на которых были переклеены.

Испорченные сыры, фрукты и мясо во время проверки обнаружил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Сыр с плесенью, хоть ее там и не должно быть

Несмиянов показал, что испорченный кусок лежал прямо на витрине, а плесень образовалась на срезе внизу. По его словам, это могло произойти из-за плохой обработки ножей, которыми резали продукт.

Скриншот с видео

Плесень обнаружилась и на другом куске – в фабричной упаковке, причем с нормальным сроком годности. Этот продукт мог испортиться вследствие разгерметизации пачки, считает эксперт.

Скриншот с видео

"Деликатесные" сыры эксперт обнаружил и в другом супермаркете.

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"От этого может быть что угодно и пищевое отравление, и аллергические реакции. А этот сыр стоит 870 грн", – отметил Несмиянов.

Плесень даже на ягодах и фруктах

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Колбаса, мясо и выпечка

Колбасные изделия в основном хранились не в холодильнике. Она лежала в ящике под прилавком, прямо у ног продавца.

"Это скоропортящийся продукт, поэтому если он испортится, производитель никакой ответственности не несет", – предупредил Несмиянов.

Испорченным оказалось и мясо утки - крыло в фабричной упаковке посинело из-за попадания воздуха внутрь пачки.

Скриншот с видео

В кулинарии "Эко-маркета" обнаружились блюда, изготовленные 3 дня назад. Продавщица отдела признала, что повара нет уже 2 дня (а значит, и свежих блюд), но и она, и администратор магазина поспешили заверить, что продукцию покупателям якобы не продают – ее просто не убрали с витрины.

В обоих проинспектированных супермаркетах переклеивают ценники - под новым стикером с сегодняшней датой есть еще один, свидетельствующий о просрочке.

Скриншот с видео

Стоит отметить, что после проверки работники супермаркетов ознакомились с обнаруженными нарушениями. Испорченные товары изъяли из оборота.

Напомним, средние цены на продукты питания в Украине в январе 2022 года выросли на 14,5% по сравнению с январем 2021-го. Такая цифра превышает уровень инфляции за год, который составлял 10%.

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