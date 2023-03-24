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Как только Украина получит ATACMS: Жданов назвал три главные цели для ВСУ

24 марта 2023, 16:36
Дальнобойные ракеты ATACMS помогут Украине деоккупировать Крым фактически без боя.
ATACMS, Олег Жданов
Жданов назвал три главные цели для ВСУ / Википедия, скриншот YouTube

Военный эксперт Олег Жданов назвал три вероятные первоочередные цели для Украины после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS.

Эксперт отметил, что главной целью наверняка станет Крымский мост и логистика российских оккупантов.

"А цель №2 - логистика железной дороги, которая идет из Российской Федерации. С логистикой еще могут посоревноваться аэродромы, которые использует российская авиация для нанесения ударов по Украине",- отметил Жданов.

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По мнению Жданова, в таком случае и воевать за оккупированный Россией Крым "не надо будет особенно": достаточно обвалить по одному пролету Крымского моста, а потом планомерно выносить все военные объекты в Крыму и бить по российским кораблям в бухтах.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Эксперт также напомнил, что наглядный пример обрушения моста уже есть: "Это возможно, мост не такой прочный, как заявляли Ротенберг и те, кто его строил".

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

В Министерстве обороны США 3 февраля объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,2 млрд долларов.

Киеву передадут ракеты дальнего действия GLSDB, при помощи которых можно наносить удары по врагу на расстоянии приблизительно 150 километров.

В Пентагоне уточнили, что ракеты GLSDB Украине передают для того, чтобы ВСУ могли успешно проводить оборонительные и наступательные операции для освобождения своих территорий. Будут ли украинские военные наносить удары такими ракетами по оккупантам в захваченном Крыму, Киев должен будет решать самостоятельно.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнул представитель Минобороны Штатов Патрик Райдер.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Жданов ATACMS
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