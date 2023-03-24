Как только Украина получит ATACMS: Жданов назвал три главные цели для ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов назвал три вероятные первоочередные цели для Украины после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS.
Эксперт отметил, что главной целью наверняка станет Крымский мост и логистика российских оккупантов.
"А цель №2 - логистика железной дороги, которая идет из Российской Федерации. С логистикой еще могут посоревноваться аэродромы, которые использует российская авиация для нанесения ударов по Украине",- отметил Жданов.
По мнению Жданова, в таком случае и воевать за оккупированный Россией Крым "не надо будет особенно": достаточно обвалить по одному пролету Крымского моста, а потом планомерно выносить все военные объекты в Крыму и бить по российским кораблям в бухтах.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Эксперт также напомнил, что наглядный пример обрушения моста уже есть: "Это возможно, мост не такой прочный, как заявляли Ротенберг и те, кто его строил".
Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины
В Министерстве обороны США 3 февраля объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,2 млрд долларов.
Киеву передадут ракеты дальнего действия GLSDB, при помощи которых можно наносить удары по врагу на расстоянии приблизительно 150 километров.
В Пентагоне уточнили, что ракеты GLSDB Украине передают для того, чтобы ВСУ могли успешно проводить оборонительные и наступательные операции для освобождения своих территорий. Будут ли украинские военные наносить удары такими ракетами по оккупантам в захваченном Крыму, Киев должен будет решать самостоятельно.
"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнул представитель Минобороны Штатов Патрик Райдер.
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