Топ-генерал НАТО поддержал предоставление Украине F-16 и ATACMS - Politico

Генерал Кристофер Каволи считает, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное вооружение, которое возможно передать.

Кристофер Каволи поддержал передачу Украине истребителей F-16 / Фото Википедия

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддержал предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большого радиуса действия. Об этом Каволи сказал во время закрытого брифинга для американских законодателей в пятницу, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

В закрытом брифинге принимали участие более 10 членов Палаты представителей и Сената США. Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине победить в войне с Россией, он ответил: "Да".

Американский генерал сказал, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное вооружение, которое возможно передать. Речь идет о современных самолетах, беспилотниках и ракетах с дальностью полета более 100 километров, таких как ATACMS.

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Как рассказал один из собеседников Politico, Каволи считает, что современное оружие нужно Киеву для "усиления боя в глубине (фронта)". Также оно позволит Украине "продвинуться дальше" к позициям РФ на украинской границе.

"Слова Каволи идут дальше, чем предыдущие публичные комментарии чиновников, которые заявляли, что не исключают отправку истребителей в будущем, но считают, что более насущной потребностью является противовоздушная оборона", - отмечает Politico.

Кто такой Кристофер Каволи Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет Википедия. О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьёзными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

Поставка самолетов Украине

Украина официально отправила Нидерландам запрос на передачу истребителей F-16. Однако для передачи боевых самолетов понадобится разрешение от США. Самолеты нельзя передать сразу, нужно провести консультации с американцами и другими союзниками, заявила нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен.

7 февраля президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. По словам главы Белого дома, это военная помощь другого уровня. При этом в Вашингтона заявляли, что не будут препятствовать передаче истребителей Украине другими странами.

8 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Британский премьер допустил передачу Украине истребителей. Он отметил, что в контексте такой ситуации Лондон будет обучать украинских пилотов управлять боевыми самолетами стандартов НАТО.

14 февраля стало известно, что США не исключают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину при затягивании войны или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран.

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