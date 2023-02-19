УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Топ-генерал НАТО поддержал предоставление Украине F-16 и ATACMS - Politico

19 февраля 2023, 10:38
Генерал Кристофер Каволи считает, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное вооружение, которое возможно передать.
Кристофер Каволи, F-16
Кристофер Каволи поддержал передачу Украине истребителей F-16 / Фото Википедия

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддержал предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большого радиуса действия. Об этом Каволи сказал во время закрытого брифинга для американских законодателей в пятницу, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

В закрытом брифинге принимали участие более 10 членов Палаты представителей и Сената США. Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине победить в войне с Россией, он ответил: "Да".

Американский генерал сказал, что США и их союзники должны прислать Украине самое современное вооружение, которое возможно передать. Речь идет о современных самолетах, беспилотниках и ракетах с дальностью полета более 100 километров, таких как ATACMS.

видео дня

Как рассказал один из собеседников Politico, Каволи считает, что современное оружие нужно Киеву для "усиления боя в глубине (фронта)". Также оно позволит Украине "продвинуться дальше" к позициям РФ на украинской границе.

"Слова Каволи идут дальше, чем предыдущие публичные комментарии чиновников, которые заявляли, что не исключают отправку истребителей в будущем, но считают, что более насущной потребностью является противовоздушная оборона", - отмечает Politico.

Кто такой Кристофер Каволи

Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет Википедия.

О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьёзными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

Поставка самолетов Украине

Украина официально отправила Нидерландам запрос на передачу истребителей F-16. Однако для передачи боевых самолетов понадобится разрешение от США. Самолеты нельзя передать сразу, нужно провести консультации с американцами и другими союзниками, заявила нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен.

7 февраля президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. По словам главы Белого дома, это военная помощь другого уровня. При этом в Вашингтона заявляли, что не будут препятствовать передаче истребителей Украине другими странами.

8 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Британский премьер допустил передачу Украине истребителей. Он отметил, что в контексте такой ситуации Лондон будет обучать украинских пилотов управлять боевыми самолетами стандартов НАТО.

14 февраля стало известно, что США не исключают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину при затягивании войны или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, находящихся на вооружении у других стран.

Другие новости по теме:

война в Украине военная помощь F-16 поставки оружия новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:15

Почему 20 февраля нельзя сидеть одному за кухонным столом: приметы и строгие запреты

11:05

У россиян будет два пути: эксперт рассказал, почему РФ будет сложно удерживать Крым

10:38

Российский актер-путинист требовал экзотических очищенных фруктов в отеле на прифронтовой линииВидео

10:38

Топ-генерал НАТО поддержал предоставление Украине F-16 и ATACMS - PoliticoВидео

10:22

В ОК "Юг" пояснили, как агресcоры изменили тактику ракетных ударов из-за неудачВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:50

"Это не конфликт между армиями добра и зла": Орбан оскандалился из-за заявления о войне в Украине

09:05

Евросоюз планирует совместные закупки странами оружия для ВСУ – ReutersВидео

09:00

Освобождение Крыма станет толчком к превращению России в Северную Корею - Александр ПалийЭксклюзив

08:58

Кадыров не поддержал Пригожина в информационной кампании против Минобороны РФ: в ISW назвали причину

Реклама
08:40

Когда русская армия посыплетсямнение

08:02

В РФ с почестями похоронили "вагнеровца", осужденного за заказное убийство

07:35

Китай может предоставлять РФ форму и бронежилеты для наступления оккупантов в Украине – СМИ

06:23

Путин решил, что Пригожина стало слишком многомнение

05:50

Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

03:40

Успешное контрнаступление ВСУ: американский генерал назвал условия и сроки

03:20

Гороскоп на сегодня 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссораВидео

02:42

"Крыша едет, деменция": Волочкова превратилась в престарелую БарбиВидео

02:15

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

01:35

Зачем хозяйки посыпают ковер корицей перед тем, как пылесосить: хитринка во время уборки

00:51

Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дняВидео

Реклама
18 февраля, суббота
23:59

Макрон удивил своим заявлением о полном разгроме РоссииВидео

23:10

У Зеленского четко ответили, будут ли ВСУ бить по территории РФВидео

22:30

"Мы все помним": Зеленский заявил, что РФ привлекут к ответственности за геноцид украинцевВидео

22:00

Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгамиВидео

21:33

РФ готовит новую атаку: в ВСУ раскрыли вражескую тактику ракетных обстреловВидео

21:10

РФ накопила возле Украины сотни единиц авиации: в ГУР рассказали, ожидать ли крупного авиаудараВидео

20:26

Марк Фейгин. Последнее наступление РоссииВидеоблоги

20:18

В РФ создают новые частные армии: экс-депутат Госдумы назвал причинуВидео

20:11

Черник рассказал, произойдет ли катастрофа на фронте, если ВСУ отойдут от БахмутаВидео

19:46

Итоги Рамштайна-9: Украина получит больше снарядов и систем ПВОмнение

19:24

Зачем класть монеты под порог: способ обогащения, который передается из поколения в поколение

19:21

Бронепоезд Путина заблокировал движение на железной дороге в РФ

19:11

"Я лично отминусовал 500 оккупантов": 23-летний защитник рассказал, как уничтожает россиянВидео

18:31

Кулеба поставил на место намекавшего на уступки Украины РФ лидера ЧехииВидео

18:21

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его заливают в раковину

17:59

В РФ уже готовятся к смуте, но она не начнется, пока ВСУ вдребезги не разобьют оккупантов - ДикийВидео

17:46

Пропагандисты вагнеровцев "слили" локацию базы РФ на Луганщине

17:15

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

17:10

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

16:53

Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса летом – Стефанчук

Реклама
16:15

Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Украине - СунакВидео

15:57

У Байдена жестко обвинили РФ: действия в Украине - преступления против человечества

15:51

"Называю только по отчеству": Лолита рассказала о своем любовникеВидео

15:28

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

15:25

Зоопарк везде: Райан Рейнольдс рассказал, как быть отцом четверых детей

15:20

Малюська попросил ChatGPT законопроект о проституции: за 30 секунд получил невероятный результат

15:18

"Путин может сказать "стоп": изгнание оккупантов в РФ – не конец войны, может быть новое "ОРДЛО" – экспертВидео

15:10

Тайком от родителей: 5 странных вещей, которые ели советские дети

14:43

Причина не известна: умерла вторая жена Высоцкого

14:40

Войска вынужденно выполнят приказ Лукашенко: в ГУР оценили риск нападения БеларусиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять