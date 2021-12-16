Какие продукты запрещено ставить на новогодний стол 2022: диетолог дала совет украинцам

Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

До Нового года 2022 осталось совсем мало времени, а праздничный стол стоит готовить заранее. Диетолог поделилась советами, что лучше не ставить на праздничный стол, чтобы ваш организм был здоров.

Специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская в интервью Главреду рассказала, что в диетологии вообще нет запрещенных продуктов - есть продукты, употребление которых нужно ограничить, тем более, если вы больной человек.

При этом она назвала продукты, которые бы не советовала иметь на новогоднем столе.

"Алкоголь разных видов. Но, как правило, Новый год – это застолье, и многие считают, что алкоголь объединяет людей, а потому хотят порадовать гостей не только вкусной едой, но и различными напитками. Поэтому мало кто от алкоголя откажется", - отмечает диетолог.

Алкоголь на Новый год 2022

алкогольные напитки на Новый год 2022 следует не пить, а пригубить;

если уж пить алкоголь, то только напиток одного вида: если вы пьете шампанское, пусть это будет только шампанское, если – более крепкий напиток, то пусть уже будет только он.

Ни в коем случае нельзя смешивать алкогольные напитки между собой, следует придерживаться одной линии;

если вы решили, что на вашем столе будет алкоголь, отдайте предпочтение либо шампанскому, либо качественному красному сухому вину.

"Поэтому лучший совет – немножко пригубить алкогольный напиток, чокнуться бокалами и хорошо закусить здоровой пищей", - говорит диетолог.

Реклама

По словам специалиста, не стоит смешивать между собой жирную пищу и алкоголь.

"Сочетание жирной пищи с алкоголем у многих может спровоцировать нарушение работы поджелудочной железы, панкреатит. Поэтому, если вы употребляете алкоголь, закусывайте его овощными салатами или кусочком нежирного мяса, но ни в коем случае не жирной пищей", - отмечает Скиталинская.

Также нельзя сочетать сладкую и жирную пищу, потому что такое сочетание существенно ухудшает усвоение глюкозы.

Читайте такжеСамое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты

"Глюкоза усваивается в присутствии очень важного гормона – инсулина. Когда в кровь одновременно попадает и жир, и глюкоза, это существенно ухудшает работу инсулиновых рецепторов. Фактически клетки тогда не хотят воспринимать глюкозу, и эта глюкоза в большом количестве остается в крови, быстро метаболизируется в жир и ухудшает наш обмен веществ", - добавила диетолог.

Новогодняя тарелка Оксаны Скиталинской

Читайте также: