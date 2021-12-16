10 советов диетолога о новогоднем столе: как вкусно и без вреда для здоровья встретить 2022-ый год

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, с какой пищей не стоит совмещать алкоголь

Встреча Нового года мало когда обходится без застолья с обилием блюд и напитков. И за новогодним столом, как правило, съедается и выпивается столько всего, что для организма этот ужин становится настоящим стрессом и испытанием. А из-за количества выпитого алкоголя многие в первые дни января просто выпадают из жизни.

Впрочем, праздничный стол можно сделать и вкусным, и полезным, Новый год встретить без вреда для здоровья, а также быстро вернуться в себя после выпитого и в форму после съеденного. Как именно – об этом Главреду рассказала врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская, которая дала 10 ценных советов относительно новогоднего стола и ужина.

Каким продуктам однозначно "зеленый свет" на новогоднем столе, что точно должно быть?

Обратите внимание на продукты, привычные для нас. Прежде всего – овощи. У нас их множество, разных цветов и вкусов. Поэтому на новогоднем столе обязательно должны быть овощные блюда и зелень, а также ягоды и в небольшом количестве белки, то есть рыба и мясо.

Хотя наш мозг любит несколько другую пищу – соленую, сладкую и жирную. Именно к такой пище стремятся все наши органы чувств, именно такие блюда нам больше всего нравятся. Но на новогодний стол мы должны подать другую еду.

Представим нашу гипотетическую "тарелку":

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половину этой "тарелки" должны занимать продукты растительного происхождения, различные овощи: морковь, тыква, свекла, сельдерей, баклажан, а также обязательно зелень. Из этих овощей мы можем готовить различные блюда: запеченную брокколи, посыпанную сыром пармезан, цветную капусту в соусе бешамель и тому подобное;

одна четверть "тарелки" – зерновые продукты: гречка, рис (желательно нешлифованный), цельнозерновой хлеб, любые крупы и отруби;

одна четверть – белковые продукты: мясо, рыба, птица, яйца, творог, кисломолочные продукты. Плюс белки растительного происхождения, то есть бобовые и грибы.

Именно в таких пропорциях, как на этой "тарелке", продукты должны быть и на нашем новогоднем столе, и ежедневно. Из всего перечисленного можно приготовить большое разнообразие блюд. Но к этой "тарелке" следует добавить еще один крайне полезный продукт – ягоды, которые являются источником различных витаминов и цветных пигментов. Ягоды и снимают воспаление, и способствуют лучшей работе нашего кишечника, и улучшают работу мозга, и витаминизируют пищу.

Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты должны быть на праздничном столе

Из овощей можно приготовить огромное количество вкусных и полезных блюд: салаты, запеканки, тушеные блюда, рулеты. Овощи дают ощущение сытости, потому что богаты клетчаткой. К тому же, они содержат много противовоспалительных веществ, фитонутриентов, которые уменьшают воспаление и улучшают работу нашего организма. Они – низкокалорийные (если к ним не добавлять жир в большом количестве), но при этом дают длительное ощущение сытости. Овощи – это медленные (или сложные) углеводы, называют их так потому, что они очень-очень медленно усваиваются. В конце концов, у них есть "жмых", то есть сухой остаток – клетчатка, которая является очень полезной, потому что питает кишечные бактерии.

Оксана Скиталинская / УНИАН

Благодаря овощам мы и наедимся, и оздоровимся, и нам будет вкусно, но не калорийно. На нашем столе должны быть различные овощные закуски, в частности, небольшая тарелочка с квашеными овощами, овощные рулеты и запеканки. Например, очень вкусной получается запеканка из цветной капусты с яйцами, зеленым горошком, пармезаном и пряными травами. Также может быть брокколи и отварная стручковая фасоль с хорошим соусом.

Также на столе должны быть белковые блюда, например, запеченное мясо, мясной рулет, рыба (целая или фаршированная). Я против сложных блюд, на приготовление которых нужно тратить много времени. Фаршировать рыбу – это очень долго, а если ее порезать на кусочки, переложить травами, добавить лимонного сока и запечь в стеклянной посуде, получится и очень красиво, и очень быстро. То же самое относится и к мясу.

Чем проще рецепт, тем лучше.

Что касается салатов "Оливье" или "Шуба", то, если их есть раз в год, катастрофы не случится. Но замените привычные ингредиенты на более полезные продукты: колбасу – на вареное мясо, маринованные огурцы – на квашеные, большое количество картофеля – на большее количество яиц.

Эти салаты делает вкусными их кисло-сладкий вкус. Но этого вкуса вы можете добиться, готовя другие блюда. Например, вкус рыбы или мяса можно разнообразить и обогатить, просто приготовив соусы. Например, соус из клюквы: берете клюкву, переминаете ее в блендере или просто давите и держите ее немного на сковородке под крышкой, добавив небольшое количество воды – и все, у вас получился прекрасный соус. Соусов – множество: ткемали, томатный, с добавлением чеснока, зелени и пряных трав и так далее.

Если вы хорошо сервируете стол, подадите мясо или рыбу, много-много разных соусов, салаты, вы прекрасно и полезно наедитесь. Как некий анахронизм, можете поставить на стол маленькую тарелочку "Шубы" или "Оливье": если вам так дорога эта память, попробуйте пару ложечек. Но больше акцентируйте свое внимание на чем-то более здоровом.

Чего ни в коем случае не должно быть на праздничном столе?

Стараюсь не быть слишком категоричной, когда речь идет о запретах. В диетологии вообще нет запрещенных продуктов – есть продукты, употребление которых нужно ограничить, тем более, если вы больной человек.

Но все-таки есть продукты, которые бы я категорически не советовала иметь на новогоднем столе.

Во-первых, алкоголь разных видов. Но, как правило, Новый год – это застолье, и многие считают, что алкоголь объединяет людей, а потому хотят порадовать гостей не только вкусной едой, но и различными напитками. Поэтому мало кто от алкоголя откажется.

Тогда несколько рекомендаций:

алкогольные напитки на Новый год следует не пить, а пригубить;

если уж пить алкоголь, то только напиток одного вида: если вы пьете шампанское, пусть это будет только шампанское, если – более крепкий напиток, то пусть уже будет только он. Ни в коем случае нельзя смешивать алкогольные напитки между собой, следует придерживаться одной линии;

если вы решили, что на вашем столе будет алкоголь, отдайте предпочтение либо шампанскому, либо качественному красному сухому вину.

Поэтому лучший совет – немножко пригубить алкогольный напиток, чокнуться бокалами и хорошо закусить здоровой пищей.

Во-вторых, не стоит смешивать между собой жирную пищу и алкоголь. Сочетание жирной пищи с алкоголем у многих может спровоцировать нарушение работы поджелудочной железы, панкреатит. Поэтому, если вы употребляете алкоголь, закусывайте его овощными салатами или кусочком нежирного мяса, но ни в коем случае не жирной пищей.

В-третьих, нельзя сочетать сладкую и жирную пищу, потому что такое сочетание существенно ухудшает усвоение глюкозы. Глюкоза усваивается в присутствии очень важного гормона – инсулина. Когда в кровь одновременно попадает и жир, и глюкоза, это существенно ухудшает работу инсулиновых рецепторов. Фактически клетки тогда не хотят воспринимать глюкозу, и эта глюкоза в большом количестве остается в крови, быстро метаболизируется в жир и ухудшает наш обмен веществ.

Оксана Скиталинская / УНИАН

В котором часу лучше начать праздничный ужин, чтобы встреча Нового года не превратилась в ночь объедания?

Люди должны собраться за праздничным столом не тогда, когда они уже очень уставшие, хотят спать и едва могут дождаться боя курантов, а раньше, чтобы просто поужинать. Новогодний ужин может начаться немножко позже обычного – в восемь-девять часов вечера. Лучше всего – в восемь часов. Нужно поужинать и убрать стол, оставив только шампанское и легкую закуску. А дальше – просто общаться и хорошо проводить время с друзьями. Таким образом, вы завершите год хорошим приемом.

Понимаю, в реальной жизни новогоднее празднование выглядит иначе. Но, если мы будем иметь в виду то, каким оно должно быть в идеале, то, возможно, хоть каким-то из этих советов мы воспользуемся.

Когда наступает ночь, нам не напрасно хочется спать – у нас активируется гормон мелатонин, который помогает организму восстановиться во время сна. Кроме того, становится меньше гормона серотонина, сохраняющем нас в бодром состоянии, в котором мы хорошо воспринимаем информацию.

Читайте такжеВкусные салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаТо есть хотим спать не мы, а наш организм, потому что он живет по определенным хронологическим ритмам. Вот и наши органы функционируют, согласно хроноритмами. Поэтому, если мы будем наедаться в то время, когда печень и кишечник плохо вырабатывают ферменты для пищеварения, пища не будет обработана и не будет хорошо усваиваться. В итоге пища будет оставаться в нашем кишечнике дольше обычного, из-за чего может возникнуть ощущение вздутия, тяжести и дискомфорта.

Именно поэтому стоит избегать тяжелой (жареной, копченой, острой и жирной) пищи на ужин. А, тем более, не стоит совмещать все это с алкоголем. А если еще добавить сверху какие-то сладости, тем более, с кремом... Такой стресс могут выдержать только здоровые и крепкие организмы. Большинство из нас такими не обладает.

Какому алкоголю и в каком количестве лучше отдать предпочтение, чтобы 1-2 января не выпали из жизни?

Всегда советую фокусироваться на очень легком алкоголе – виноградных винах, желательно сухих. Даже шампанское, в котором есть углекислый газ, способствует тому, что молекулы сахара или жира быстро будут попадать в кровь, поэтому и оно является не лучшим вариантом.

Самый оптимальный вариант – красное или белое сухое вино. Потому что органические кислоты, которые содержатся в вине, помогают хорошо усваиваться белковой пище: рыбе и мясу. Они разрушают пептидные связи, и мясо тогда легко распадается на белки, аминокислоты и легче усваивается.

Крепкие напитки должны употребляться в минимальной дозе.

Какую дозу считать безопасной, даже не буду называть и брать на себя такую ответственность. Потому что люди, услышав от врача определенные цифры, не слышат никаких предостережений и призывов избегать употребления алкоголя. Они слышат цифры и воспринимают их так: "Ага, врач-диетолог сказал, что можно". Поэтому я не буду называть этих цифр.

Сфокусируйтесь на том, что алкоголь нужно не пить, а просто пригубить. Алкоголь – это не то средство, которое объединяет людей. Это не то средство, которое делает вас здоровее и счастливее. Возможно, немного алкоголя снимет стресс, напряжение и облегчит коммуникацию, но совсем немножечко.

Читайте такжеКак встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночьДругой вопрос, какое вино выбрать – красное или белое. В красном сухом вине содержится вещество ресвератрол. Очень часто люди, которые употребляют красное вино, например, французы и итальянцы, говорят, что такое вино весьма полезно, потому что в нем есть очень мощный антиоксидант – ресвератрол.

Но для того, чтобы человек получил то количество ресвератрола, которое защитит его от болезней и замедлит процессы старения, нужно выпить около 40 литров красного сухого вина!

Поэтому лучше воспринимать вино, как продукт, который улучшит коммуникацию, снимет напряжение и улучшит усвоение пищи.

И это не значит, что нужно выпить 40 литров вина в новогоднюю ночь. Я вообще выступаю против алкоголя. Его должно быть минимальное количество – делайте акцент на вкусных блюдах и изысканном обществе.

Оксана Скиталинская / УНИАН

Если кто-то "переусердствует" с алкогольными напитками, встречая 2022-ый, какие напитки и продукты помогут быстро восстановиться и прийти в себя?

Если человек перестарался с алкоголем, то, прежде всего, не нужно "выбивать клин клином", то есть пить другой алкогольный напиток.

Нужно будет принять сорбенты: угольные таблетки (1 таблетка на 10 кг веса человека) или атоксил, или энтеросгель, или любые другие сорбенты нового поколения.

Кроме того, следует пить больше жидкости. Это может быть зеленый чай, поскольку он способствует детоксикационная печени. Ведь именно печень вырабатывает определенные ферменты, которые помогают инактивировать алкоголь в организме. Зеленый чай помогает это сделать, а вода разбавляет алкоголь в организме. То есть нужно активировать систему детоксикации организма: печень, кишечник (с помощью сорбентов), почки (с помощью большего количества жидкости).

Если же человек после новогоднего застолья чувствует себя более или менее хорошо, ему может быть достаточно просто принять душ, потому что кожа – это также орган детоксикации организма.

Возвращение к суровой реальности: как избавиться от лишних килограммов, которые будут "наедены" за новогодним столом?

Когда мы празднуем Новый год, конечно, хочется попробовать все, что есть на столе. И многие думают, что раз в год можно так оторваться, поэтому едят и жирные салаты, и мясо, и алкоголь, и сладости. Если уж так случилось, что мы не просто наелись, а объелись в новогоднюю ночь, то просто так сесть на голодную диету, нам вряд ли удастся, потому что, прежде всего, за праздничную ночь мы не съедим все наши новогодние блюда и будем их доедать в первые дни января. Ведь это неправильно, если продукты будут пропадать...

Поэтому совет один: берите ноги в руки и просто много гуляйте. Вы должны так много ходить после празднования Нового года, чтобы после прогулки не чувствовать под собой ног. Как минимум, 10 км в день. Если есть возможность, съездите на природу и гуляйте там, если нет возможности – пойдите в парк. Ходите много, очень много. Так вы улучшите обмен веществ и использование гликогена, который за праздники набьется в печени и мышцах. Гликоген из мышц выходит, только если активировать мышцы.

Читайте такжеВкусный мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептПосле длительных прогулок вы почувствуете, что вам стало намного легче. У вас ускорится моторика кишечника, в нем ничего не будет застаиваться и залеживаться. И тогда праздники пройдут для вас с удовольствием и хорошим настроением, и вы не наберете лишнего веса.

Также следует употреблять как можно больше жидкости, в частности, зеленого чая. Зеленый час улучшает работу печени. Печень будет больше выделять ферментов, которые будут помогать очищать кровь от тех продуктов, которые не переварились и циркулируют в крови. Зеленый чай также активирует работу кишечника, поэтому в нем ничего не будет задерживаться и быстрее будет выводиться. В конце концов, зеленый чай является универсальным адаптогеном, который помогает организму быстрее оправиться и прийти в себя после таких стрессов как новогодний ужин.

Оксана Скиталинская / УНИАН

Топ-3 блюда, которые вы, как врач-диетолог, рекомендуете подать к столу, встречая год Черного Водяного Тигра, чтобы было и полезно, и вкусно, и празднично?

У меня на праздничном столе, во-первых, будет очень легкое мясо – индейка или курица. Наверное, целая курица – очень хорошо (в течение суток) промаринованная. Для этого кладем курицу в кастрюлю и готовим маринад. Для приготовления маринада понадобится чесночок, немного яблочного уксуса, черный перец, немножко соли. Курица после маринования становится очень сочной и мягкой. Далее обмазываем курицу различными травами изнутри и снаружи, а также немножко по желанию оливковым маслом. Затем курицу отправляем в духовку, где она довольно долго запекается.

Во-вторых, к курице я сделаю салат, в который я положу все самое полезное: морковь, сырую свеклу, орехи, шпинат или любую другую зелень, несколько ложек хорошего жирного йогурта, чтобы салат был белым. Туда же выжимаю немножечко лимонного сока, или добавляю бальзамического или яблочного уксуса, а затем солю. Получается необычайно вкусное блюдо. Если вы никуда не идете и будете праздновать исключительно с семьей, можно выдавить туда чесночок.

Плюс у меня на столе обязательно будут квашеные овощи.

В-третьих, обязательно испеку штрудель. Штрудель я очень люблю, но пеку только на большие праздники. Он делается чрезвычайно просто, и это чрезвычайно полезный десерт.

Понадобится примерно стакан муки, чуть больше столовой ложки масла, можно оливкового, и соль. Далее доливаете теплую водичку – чуть больше, чем полстакана. Тесто долго-долго вмешиваете, пока оно не станет однородным и мягким. После того дайте ему минут 10-15 постоять.

За это время нарезаете яблоки – их должно быть много, где-то 1,5 килограмма. Их моете, вырезаете сердцевину, кожуру не очищаете, а затем режете на тоненькие пластинки. Далее к яблокам натрите целый лимон вместе с мякотью и можете добавить ягоды клюквы, растолченные перед тем руками. С клюквой получается очень вкусно – очень хорошая кисленькая начинка. Сахара не добавляете вообще, но нужны сладкие яблоки.

Затем нужно раскатать тесто в одну большую колбаску. Далее берете большое полотенце, посыпаете его мукой и на нем колбаску теста постепенно раскатываете, легонько потягивая руками в разные стороны. У вас должно получиться совсем-совсем тоненькое тесто.

После того раскладываете начинку по всему тесту, которое перед тем должно быть обязательно щедро посыпано корицей (полпачки, не меньше). Затем берете за края теста и скручиваете рулет. Далее берете за края полотенце и осторожно перекладываете рулет на пергаментную бумагу, выложенную на противень. Сверху смазываем наш штрудель желтком, наполовину смешанным с водой.

Читайте такжеСамое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыСтавим в духовку, разогретую до температуры 150-170 градусов (вы лучше знаете свою духовку). И наблюдайте – когда штрудель начнет становиться румяным (как правило, он выпекается 20-30 минут), он будет готов. Достаете, даете немного постоять. Он при этом немножко опадет.

Так получается очень вкусный и очень полезный десерт.

Кроме того, у меня обязательно на новогоднем столе будет зеленый чай и различные напитки. Очень люблю разнообразные морсы, для приготовления которых использую разные ягоды. Также делаю напиток, куда режу кусочками лимон, апельсин и мандарин – все это настаивается и переливается в красивый стеклянный кувшин.

Таким образом, получается просто хороший праздничный ужин, без особых сложных блюд. Главное – хорошее настроение, вкусный ужин и хорошая компания.

Оксана Скиталинская / УНИАН

Если кто-то не может в новогоднюю ночь без традиционных "шубы" и "Оливье", чем более полезным можно заменить майонез?

Если кто-то никак не может встретить Новый год без салатов "Оливье" и "Селедка под шубой", пусть уж они будут. Берите тот майонез, который обычно используете. В жирном майонезе больше масла, он калориен. Но если вы возьмете нежирный майонез, он не будет намного полезнее, потому что его плотность обеспечивается присутствием углеводов. Поэтому лучше взять небольшое количество жирного майонеза и добавить в него немного кислоты, например, лимонного сока или яблочного уксуса.

Или – можете приготовить майонез сами. Для этого берутся яйца, которые обязательно тщательно моются под водой с мылом, можно даже их ошпарить. Далее отделяете желтки от белков. Желтки взбиваете и постепенно добавляете туда оливковое масло – у вас получится густая масса. Затем добавляете туда горчицу, лимонный сок и немножко соли. Так у вас получится настоящий густой и очень вкусный майонез. Если к нему вы добавите больше лимонного сока, он будет менее калорийным.

Часто возникает такая дилемма, что хочется и "Шубы" с "Оливье" съесть, и здоровым остаться. Здоровым вы останетесь, если посмакуете такими блюдами один раз в год.

Но лучше класть в эти салаты максимально полезные продукты. Прежде всего, лучше заменить колбасу на куриное мясо. Если вам очень уж хочется "Оливье" именно с колбасой, то тщательно выбирайте ее, внимательно читайте ее состав. Отдавайте предпочтение той колбасе, где будет максимальный процент мяса. Ведь в составе дешевых колбас очень незначительный процент мяса, зато много соли, углеводов, желеобразующих веществ, которые обеспечивают привычную консистенцию колбасы. Также там содержатся имитаторы, заменители мяса. Нам по вкусу кажется, что едим колбасу, но на самом деле мы едим совсем другое, в результате в организме происходят такие процессы, которые точно не являются полезными для него.

Читайте такжеНевероятная альтернатива сельди под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Поэтому, если хочется колбасы к салату, потратьте немножко больше денег и купите более качественную колбасу, пусть ее лучше будет меньше.

Но я все-таки советовала бы заменить в "Оливье" колбасу на мясо. Тем, кто не любит куриную грудку, я бы рекомендовала заменить ее на куриное отварное бедро или на индейку.

Также кладите в "Оливье" меньше картофеля, но больше яиц и мяса. Потому что белок в сочетании с жиром дает очень быстрое насыщение, поэтому такого салата много не съедите.

Добавляйте также продукты, богатые клетчаткой, в первую очередь, вареную морковь и квашеные огурцы. Лучше брать именно квашеные огурцы, а не маринованные, где много уксуса. Хотя уксус не так уж страшен, но квашеные продукты улучшат усвоение "Оливье".

Оксана Скиталинская / УНИАН

Как и из чего лучше сварить холодец тем, для кого новогодний стол без холодца – не новогодний стол? Полезен ли холодец?

Холодец – настоящее украинское блюдо. Если он правильно сварен – еще и полезное блюдо.

В холодце содержится очень много желирующих веществ, полезных для организма. Мясной бульон богат глутамином, который хорошо влияет и на наш кишечник, и на наш мозг, и на суставы.

Когда человек много и интенсивно умственно работает, у него в нейронах накапливается токсичное вещество – аммиак, а глутаминовая кислота помогает нейтрализовать его.

Мясной бульон полезно воздействует на кишечник: укрепляет его стенки, в результате чего меньше проникают токсины.

Желирующие вещества хорошо воздействуют на суставы и мышцы.

Но есть одно "но". Часто холодец бывает чересчур жирным, особенно когда варится из свинины. Тогда на нем образуется целый слой жира. Такой холодец сложно назвать полезным, потому что он может плохо влиять на поджелудочную железу.

Поэтому лучше варить холодец из куриных лапок, разве что можно добавить одну свиную ножку. Также добавьте в него немножко мяса и чеснок. А когда холодец застынет, желательно снять жир.

Вообще, как видим, у нас есть что положить на праздничный стол, поэтому холодец, как, впрочем, "Оливье" и "Шуба", должен быть в небольшом количестве, потому что эти блюда "на грани" и не всем людям подходят. Достаточно будет поставить пару небольших тарелочек с этими блюдами на разные концы стола, и все. Также вполне хватит кусочка холодца, а не целой тарелки.

При этом следует помнить, что белковая пища хорошо усваивается в присутствии чего-то кисленького, поэтому к холодцу возьмите либо кисленький соус, либо лимонный сок, либо пару капель яблочного уксуса. Тогда это будет хорошо.

Кроме того, учитывайте то, что для определенных категорий людей, имеющих хронические заболевания, некоторые блюда могут категорически не подходить. Например, жирная пища может навредить людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, в частности, хронический панкреатит.

Читайте такжеОксана Скиталинская: Украина имеет потенциал стать страной долгожителейЖирная пища в сочетании с алкоголем тоже крайне плохо влияет на работу поджелудочной железы.

Пища, содержащая много белков, может плохо влиять не людей, имеющих подагру, потому что у них нарушен обмен пуринов.

Алкоголь будет плохо влиять на людей, которые имеют хронические заболевания слизистой оболочки желудка или печени.

Поэтому, если вы ставите на стол очень жирные, очень острые и жареные блюда, плюс алкоголь, всегда помните, что вы берете на себя ответственность за собственное здоровье. Если у вас есть хоть какое-то хроническое заболевание, советую сделать стол максимально простым, где будет вареное и пареное. А чтобы добавить вкуса, просто положите сыр пармезан, с которым блюда приобретают совсем другой вкус, а также различные соусы. Если даже очень пресную рыбу полить кисло-сладким соусом, она будет иметь совсем другой вкус.

Не фокусируйтесь на тяжелых блюдах – фокусируйтесь на правильном приготовлении пищи, небольшом количестве блюд и вкусных соусах.

Оксана Скиталинская / УНИАН

Как подготовить свой организм к новогоднему испытанию пищей и тяжелыми напитками"? Стоит ли укрепить печень, подготовить кишечник, желудок, желчный, посидеть на диете и т.д.?

Чтобы ваш организм был готов к встрече Нового года, нужно просто вести здоровый образ жизни. Ведь когда мы не двигаемся, наша печень со временем начинает хуже работать.

Если мы ведем малоподвижный образ жизни, склонны к лишнему весу, имеем ожирение, если есть вредные привычки в виде курения, если мы употребляем слишком много кофе, если мы поздно ложимся спать, наш организм не готов к таким стрессам, как новогодний стол. Поэтому нет лучшей подготовки для нашего организма, кроме как вовремя ложиться спать (хотя бы до полуночи), не есть острую пищу, то есть жареную, копченую, очень соленую или очень сладкую. Надо есть полезную пищу и обязательно употреблять продукты, которые уменьшают воспаление в организме.

Универсальный адаптоген – один стакан зеленого чая. Впрочем, полезным будет и черный чай, а также чай с лимоном, чай с имбирем. Плюс не забываем про ягоды и зелень. Также обязательно употребляйте хотя бы через день небольшое количество капусты разных сортов: белокочанную капусту, красную, цветную, брокколи, брюссельскую, а также рукколу и редьку, которые также относятся к крестоцветным.

Все эти продукты улучшают работу печени и увеличивают количество ферментов детоксикации. Пища, которая плохо переваривается или не переваривается вообще, будет лучше усваиваться, в конце концов, будет меньше нагрузки на организм, меньше токсичного воздействия от непереваренной пищи. Продукты, которые содержат клетчатку и полезные вещества, помогают печени лучше собирать гликоген и лучше его использовать.

Да, мы опять возвращаемся к тому, с чего начинали: на нашей тарелке каждый день, не только в новогоднюю ночь, половину должны занимать разные овощи и зелень (капуста, морковь, свекла и др.), овощи могут быть свежие, тушеные, вареные, запеченные, квашеные; четвертинку – зерновые, то есть гречка, нешлифованный рис, перловка; еще четверть – белковые продукты (нежирное мясо, рыба, птица, морская рыба раз в неделю, грибы).

Если питаться так постоянно, не будет проблемой съесть иногда что-то жареное, например, омлет или блинчик. Но для этого лучше брать немножко свиного сала, потому что оно не окисляется под воздействием высоких температур и не является вредным.

Если мы будем придерживаться такого баланса продуктов каждый день, то прекрасно проведем новогоднюю ночь, хорошо пообщаемся, и на утро у нас будет свежая голова, много разных планов, отличное настроение. И 1 января мы хорошо и бодро начнем Новый 2022 год.