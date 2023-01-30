Какими будут отношения Киева и Москвы после победы Украины - прогноз Буданова

Задача Украины – системное и государственное ослабление России. Для этого Киев должен активно подключаться к евроатлантическим и европейским структурам.

Кирилл Буданов спрогнозировал будущее отношений Украины и РФ / Фото УП

Украина сейчас должна сосредоточиться на ослаблении России. Каким будет будущее РФ неизвестно, но Украина должна добиваться, чтобы она понесла ответственность за вторжение в Украину. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью wiadomosci.wp.pl.

По словам Буданова, будущее отношений Киева и Москвы после победы Украины будет очень трудным.

Глава разведки отметил, что в российских СМИ сейчас активно продвигается нарратив о том, что во вторжении в Украину виноват только диктатор Путин и его окружение, а общество тут якобы не при чем. При этом, согласно опросам, более двух третей населения поддержали действия президента РФ в Украине.

Буданов отметил, что сейчас сложно сказать, с кем Украина будет говорить про репарации и ответственности за преступления против украинского народа.

"Задача Украины – системное и государственное ослабление России. Для этого мы должны активно подключаться к евроатлантическим и европейским структурам: политическим, экономическим, силовым, правовым, гуманитарным и образовательным. И забудьте о нашем постсоветском периоде, как о страшном сне", – сказал он.

Глава ГУР считает, что для того, чтобы Россия больше никогда не смогла напасть на нашу страну, над ней после войны нужно установить контроль.

Как сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина уже разрушила миф о "второй армии мира" и победит РФ, как Давид Голиафа.

Ранее Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

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