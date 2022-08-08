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Какое вооружение необходимо Украине для победы - ответ военного эксперта

8 августа 2022, 02:05

Для того, чтобы обеспечить Украине преимущество на оперативном пространстве, нужны ракеты модели ATACMS, говорит известный военный эксперт Олег Жданов.

ВСУ, взрыв
Какое вооружение необходимо Украине для победы - ответ военного эксперта / фото УНИАН

У ВСУ на данный момент еще недостаточно вооружения для того, чтобы получить оперативное превосходство над российскими оккупантами. Об этом на своем канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Нужна броня для того, чтобы наступать. Это – танки, боевые бронированные машины, при чем разного типа – бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Плюс нужна авиация и нужные средства радиоэлектронной борьбы ‒ для того, чтобы давить ПВО и аппаратами радиоэлектронной борьбы противника. Также нужны противолокационные ракеты, то, что мы начали сейчас получать. Нужно вооружение с большей дальностью стрельбы. 70-80 километров – это минимум, который может нам обеспечить тактическое преимущество", – говорит эксперт.

Для того, чтобы обеспечить Украине преимущество на оперативном пространстве, нужны ракеты модели ATACMS. По мнению Жданова, их нужно не пять-десять штук, а 50-100. И этого количества ВСУ хватить наносить массированные удары.

"Нам нужны системы противоракетной обороны, которые закроют наше небо с вероятностью 70-80% ‒ для того, чтобы обезопасить наши тылы и обеспечить бесперебойную работу нашего фронта. Оно, как и все, понемногу дается, за исключением ПРО, самолетов и ракет. Но, повторяю — очень мало. Нам нужно несколько больших поставок для того, чтобы сформировать бригадные комплекты в составе ВСУ, а дальше партии вооружения могут быть уменьшены, чтобы пополнять утраченные запасы", — подытожил эксперт.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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